DVD Crkvari nakon dugog niza godina dobio operativne vatrogaskinje

Malo vatrogasno društvo iz orahovačkog prigradskog naselja Crkvari nakon dugog vremena dobio je svoje prve dvije operativne vatrogaskinje. Naime, Barbara Belobradić (29) i Lucija Boljkovac (20) položile su potrebne ispite i stekle zvanje vatrogasac, a na godišnjoj su im skupštini uručena uvjerenja.

– Nekada davno naše društvo imalo je operativke, no jako ih dugo nismo imali. Imali smo u društvu vatrogaskinja, ali je bila riječ samo o djeci i mladeži na natjecanjima. Čestitam Barbari i Luciji im na položenom ispitu i vjerujem da će nastaviti polagati ostale ispite te se dodatno usavršavati – rekao je predsjednik DVD-a Crkvari Denis Belobradić. Barbara i Lucija nisu puno dvojile oko polaganja vatrogasnih ispita.

– U mojoj obitelji svi su oduvijek bili vatrogasci, pa sam tako i ja odmalena bila dio društva na vatrogasnim natjecanjima. Bila mi je želja probati biti vatrogasac i evo sada sam položila ispit i sretna sam zbog toga. Naravno da se želim i dalje usavršavati – rekla je Lucija. Barbara je također bila mali vatrogasac u rodnoj Staroj Jošavi.

– To je tada bilo normalno za djecu, a sada kada mi je i suprug vatrogasac, sve me to još više privuklo i drago mi je da sam položila ispit. Kako će ići dalje vidjet ćemo, no ovo je prvi i najvažniji korak – zaključila je Barbara. Tako su se Barbara i Lucije pridružile velikoj obitelji žena vatrogasaca u Virovitičko-podravskoj županiji koja je po broju žena vatrogasaca treća u Hrvatskoj.

(www.icv.hr, vg)