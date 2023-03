Javna prezentacija, tiskovna konferencija i organiziran posjet gradilištu u sklopu projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”

U utorak, 28. veljače, u Centru za kulturu „Drago Britvić“ u Pitomači održana je javna prezentacija i tiskovna konferencija projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“.

Događaju su nazočili saborski zastupnik Josip Đakić, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, direktor komunalne tvrtke Vodakom d.o.o. Antonio Vidović te ostali uzvanici i posjetitelji.

Tom prigodom održana je prezentacija projekta te su predstavljene do sada provedene aktivnosti na projektu, kao i općenite značajke i dobrobiti provedbe projekta na području općine Pitomača. Također, predstavljeno je stanje radova do siječnja 2023. godine. Nakon održane prezentacije organiziran je posjet gradilištu i to na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ulici Stjepana Sulimanca BB.

Općenito, vrijednost projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ iznosi 34.777.298,59 eura, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 19.779.521,33 eura.

Projekt se provodi na uslužnom području općine Pitomača u Virovitičko-podravskoj županiji, a obuhvaća naselja Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec te Stari Gradac u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda: kroz Aktivnost 1 – dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača te Aktivnost 2 – rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača.

Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirat će se nacionalnim sredstvima u iznosu od 8.042.317,55 eura. Pripreme za ovaj projekt počele su 2010. godine, a realizacija se predviđa do kraja 2023. godine.

(Vodakom)