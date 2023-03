Martina Jaklić (26) iz Četekovca jedna je od najmlađih farmera u VPŽ: OPG pokrenula po završetku srednje škole, od početnih 12, sada ima 90 grla

Broj farmi krava se unazad desetak godina znatno smanjio, a ostali su samo oni s većim farmama, naravno koji su uspjeli opstati. Baratajući tim podacima, čovjek se ugodno iznenadi kada čuje da u njegovoj blizini postoji neka farma krava, a pogotovo kada je nositelj OPG-a 26-godišnja djevojka.

Radi se naime o Martini Jaklić iz Četekovca, naselja u općini Mikleuš koja je nakon završene srednje poljoprivredne škole u Slatini, otvorila svoj OPG te se prijavila na natječaj i ostvarila potporu kao mladi poljoprivrednik.

– Prije smo se bavili ratarstvom no oduvijek sam htjela biti farmer pa sam tako sredstvima od mjere 6.1.1. za početak kupila 12 krava i nešto strojeva, a danas, sedam godina od tih početaka, imam oko 90 grla goveda, što krava, što teladi i bikova. Naime odlučila sam se baviti sustavom krava-tele što smatram za najisplativiji oblik u govedarstvu. Razlika je u tome što se ovaj sustav bazira na mesu, a ne na mlijeku. Osnovni proizvod sistema krava-tele je tele spremno za dalji uzgoj i tov. S vrlo malim potrebama za osnovnim objektom, opremom i iskorištavanjem prirodnih resursa konstantne ispaše na pašnjacima, sve dok to vremenske prilike dozvoljavaju, itekako smanjuje potrebu za kupovinom stočne hrane što u konačnici povećava ekonomičnost. Naravno, ne treba sada misliti da svaki farmer koji se bavi ovim sustavom u konačnici mora i uspjeti, ali eto uspijevamo i zadovoljni smo – rekla nam je ova mlada farmerica kojoj su „desna i lijeva ruka“ otac Mario i brat Marinko, no i svi ostali ukućani su tu ako zatreba podrška.

– Cijela moja obitelj zavoljela je farmerstvo, a tu je i usputno ratarstvo. Naime imamo skoro 80 hektara zemlje na području općine Mikleuš u našem vlasništvu na kojoj uzgajamo kukuruz, soju, zob i eko travu, dakle uglavnom ono čime hranimo stoku. Kada telad naraste prodajemo je kupcu iz Koritne kod Đakova. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti korektnost našeg kupca tako da su u konačnici zadovoljni i oni i mi – rekla nam je Martina Jaklić koja, kako to pravi farmeri i rade, ustaje vrlo rano i cijeli dan do večeri brine o svom blagu. Upitali smo je na kraju našeg razgovora što slijedi dalje?

– Za sada neka ide ovako, a kasnije imam želju nabaviti hladnjaču da možemo direktno prodavati meso, no valja biti strpljiv i uporan pa će se kao i dosad, vjerujem, naše želje i realizirati – rekla nam je Martina Jaklić.

(www.icv.hr, Foto: B. Sokele)