Neke su cijene veće i 39 posto, ali velika poskupljenja odgođena su do 1. travnja

Nestléovi KitKat čokoladni vafli, Gillette pjena za brijanje, Ledovi panirani kolutići liganja, Cocta…, samo su neki od proizvoda kojima su 1. ožujka, u odnosu na dan prije, porasle cijene u nekim trgovačkim lancima.

Primjerice, KitKat chunky vafel od 40 g poskupio je s 0,65 na 0,86 eura, pakiranje tih mini čokoladica od 200 g s 2,29 na 3,05 eura, Gillette sensitive pjena za brijanje od 300 g s 2,14 na 3,05 eura, kolutići liganja u pakiranju od 400 g s 2,65 na 3,69 eura. U nekim slučajevima riječ je i o poskupljenjima od 39 posto, piše Poslovni.hr.

– I da su distributeri/proizvođači digli cijene hrpe proizvoda, nitko od trgovaca ne bi si danas dopustio da ih lančanom reakcijom odjednom sve preslika na police. Uvijek se prvo gleda i što radi konkurencija tako da će na kompetitivnom tržištu kao što je hrvatsko, na kojemu padaju potrošnja i kupovna moć, a ljudi se i sve više okreću robnim markama trgovaca, dizanje cijena potrajati neko vrijeme. Artiklima iz osnovne potrošačke košarice uglavnom nisu rasle cijene ili se još vode pregovori s nekim proizvođačima/dobavljačima, a tu su i prijelazne zalihe – kaže za Poslovni.hr jedan od trgovaca koji je želio ostati anoniman.

Kako bilo, nitko više ne dvoji da će cijene higijenskih proizvoda, kozmetike, tjestenine, čokolade i ostalih konditorskih i prehrambenih proizvoda rasti, samo je pitanje u kojem vremenu, do sredine travnja ili čak i do kraja godine. Sedamdesetak je cjenika na stolu trgovaca, mahom multinacionalki. Poskupljenja će biti 5 do 10 posto, nekih proizvoda i 25 do 30 posto, a u konačnici, u nekoj prosječenoj košarici, 4-5 posto, opći je stav.

Ivica Katavić, čelnik KTC-a i Udruženja trgovaca pri HGK, kaže kako u KTC-u u srijedu nijedna cijena nije išla gore.

– Razgovarali smo s dobavljačima i s dobrim dijelom njih uspjeli smo prolongirati nove cijene do 1. travnja, a od onih s kojima nismo, za sada smo blokirali naručivanje – objašnjava Katavić. Ne želi govoriti o kojim je kompanijama riječ. No, tvrdi da to nisu proizvodi koji su ključni u potrošačkoj košarici, dok osnovne prehrambene namirnice, nada se, neće poskupjeti.

