Obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja OO HDZ-a općine Suhopolje

U Hrvatskom domu u Suhopolju u petak, 17. ožujka svečano je obilježena 33. obljetnica osnutka i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice općine Suhopolje. Svečanosti proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske, uz domaćina predsjednika OO HDZ-a Gorana Doležala te mnoge članove i simpatizere, nazočili su: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, saborski zastupnik i dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, dopredsjednica Županijskog odbora VPŽ i predsjednica Zajednice žena “Katarina Zrinski” VPŽ Sanja Kirin, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, predsjednica Akademske zajednice „dr. Ante Starčević“ VPŽ i saborska zastupnica Vesna Bedeković, predsjednik Gradskog odbora Virovitica i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, tajnik Županijskog odbora Bojan Mijok, rizničar Županijskog odbora, predsjednik Općinskog odbora i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži VPŽ Mato Krizmanić, predsjednik Mladeži općine Suhopolje Leon Huzjak, kao i mnogobrojni članovi Županijskog odbora i Općinskog odbora Suhopolje.

Uoči svečanog programa, na spomen obilježju hrvatskim braniteljima odana je počast, položeni su vijenci i upaljene svijeće. Domaćin, predsjednik OO HDZ-a Suhopolje, ujedno i načelnik općine, Goran Doležal, istaknuo je kako je obljetnica prilika da se prisjete osnivača Marijana Oklopčića, Đure Butinovića, Ivana Grizelja, Vlade Juratovca i Ilije Duvnjaka.

– Hvala svima koji su podizali našu stranku, a napose i u doprinosu u obrani i stvaranju hrvatske države. Mi, ponosni nasljednici toga vremena, vremena ponosa i slave nećemo i ne smijemo dozvoliti da njihova žrtva i vjernost stranci padnu u zaborav. Svjesni današnje teške globalne situacije, dakako da moramo učiniti sve kako bi život našim sumještanima učinili što lakšim i ugodnijim. Novim ulaganjima, prije svega u obnovljive izvore energije, led rasvjetu, završetkom aglomeracije, stavljanjem u funkciju naših gospodarskih zona, odgovornom poljoprivrednom politikom, demografskom obnovom i razvojem turizma, sigurno da ćemo to i uspjeti, jer ova Općina je bila, a i dat ćemo sve da ostane, perjanica gospodarskog, društvenog, kulturnog, ali i političkog života naše županije. Uvjeren sam da ova općina raspolaže potencijalima koji daju temelje za ostvarenje vizije o gospodarski i demografski razvijenijoj sredini u kojoj postoje sve pretpostavke za daljnji ukupni razvoj te miran i siguran život svih njenih žitelja – rekao je Doležal.

Potom su se nazočnima obratili predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera i predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić, koji su uputili čestitke na 33. obljetnici.

Dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić istaknuo je kako je Suhopolje mjesto gdje HDZ nikada nije izgubio.

– Bez obzira na turbulencije, stranka je ovdje ostala snažna i kompaktna. Sve ovo danas što imamo nije došlo samo od sebe. Ogromne su žrtve, trud i rad onih kojih u dobrom dijelu i više nema s nama. Svih onih koji su, kao i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, imali viziju o samostalnosti i suverenosti Hrvatske te njenom europskom putu. Nisu to bila lagana vremena, u tim neizvjesnim vremenima je trebalo biti hrabar i odlučan. U 33 godine postojanja HDZ je imao svojih uspona i padova, lijepih i loših trenutaka, no uvijek ima jedan glavni cilj, a to je dobrobit svakog građanina. Vlada donosi mjere kojima želi pomoći svakome i danas su doneseni zakoni koji su, siguran sam, za budućnost zdravstvenog sustava koji će osvježiti i oporaviti naše zdravstvene ustanove. Važno je da ostanemo složni, ne moramo se uvijek slagati u svemu no moramo svoje probleme rješavati i pronalaziti rješenja u miru i tišini – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik Županijskog odbora, ujedno i župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović istaknuo je kako je Hrvatska demokratska zajednica, stranka koja je obilježila veliko razdoblje i općine Suhopolje, Virovitičko-podravske županije i cijele Hrvatske.

– Prije svega pozdravljam utemeljitelje i hrvatske branitelje koji su pod vodstvom prvog predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana prije 33 godine stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu nošeni samo srcem i emocijama. Ostvarivali velike pobjede kako na političkim tako i na vojnim poljima diljem naše Hrvatske. Suhopolje je utvrda Hrvatske demokratske zajednice Virovitičko-podravske županije. Zahvaljujem svima vama koji ste 33 godine radili i koji još uvijek radite i na jačanju stranke, ali i na jačanju članstva. HDZ je proteklih godina bila složna stranka koja je ostvarila sve strateške ciljeve koji su prije 33 godine bili zacrtani, prvo slobodnu i neovisnu hrvatsku državu, a potom i ulazak u EU, NATO savez, u Schengen i eurozonu. Mnogi nam te uspjehe osporavaju i često imamo priliku čuti kako vrijeđaju naše članstvo i vodstvo, ali mi smo uvijek znali i znat ćemo protiv toga se boriti argumentima i projektima, štiteći prije svega nacionalne interese, ali i one temeljne vrijednosti za koje se zalažemo. Na nacionalnoj razini smo na vlasti 7 godina, na županijskoj 15 i evo na području općine Suhopolje 33 godine. I dalje smo najjača stranka i radimo na dobrobit svih građana. Naši konkurenti nam ne mogu konkurirati, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Bave se podmetanjem i jeftinim lažima i crnilom, dok se naša Vlada bori s globalnim izazovima i krizama koje ju prate gotovo cijeli mandat. Provodimo program sigurne Hrvatske, sigurne u Covid-u, sigurne za vrijeme ove energetske krize. Hrvatska je druga zemlja koja je imala najmanji rast cijena energenata i to je uspjeh ove Vlade. Sad zamislite da je oporba na vlasti, zamislite kakav bi bio kaos i nered. Zato je važno sačuvati jedinstvo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, onakvo kakvo i sada imamo, da u demokratskom okruženju donosimo odluke koje su u interesu svih naših građana – rekao je Andrović.

