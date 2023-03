Plivački klub Virovitica organizira školu plivanja, a upisi su u tijeku.

Treninzi će se održavati na bazenu u Barcsu i to četvrtkom od 17:15 do 18:45, subotom od 9:30 do 11 sati te nedjeljom, također od 9:30 do 11 sati. Trajanje škole plivanja je 10 treninga.

Sve informacije vezane uz upise možete dobiti na broj mobitela 098/263-595 ili na Facebook profilu Plivačkog kluba Virovitica.

(www.icv.hr, PK Virovitica)