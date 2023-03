Premijer Plenković predstavlja mjere: Dva artikla miču se s liste zamrznutih cijena, jedan proizvod pojeftinjuje

Premijer Andrej Plenković i ministri predstavljaju 4. paket mjera pomoći za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata. Na snagu će stupiti 1. travnja. Paket mjera težak je 1.7 milijardi eura. Već su jučer objavljeni neki detalji iz paketa mjera. Tako će cijena električne energije ostati ista idućih šest mjeseci, do kraja rujna, a cijena plina godinu dana, do travnja iduće godine. Cijena energenata idućih mjeseci ostaje ista i za lokalnu samoupravu, pa se troškovi struje i plina za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu i komunalna poduzeća neće mijenjati – prenosi Večernji list

Premijer Andrej Plenković kazao je da je Vlada pripremila prezentaciju. Zahvalio je ministrima i ministricama koji su svi radili na mjerama.

-Cilj Vlade RH a nastavljamo s istim, je dati odgovor na krizu s kojom smo suočeni, ona je globalna i želimo s mjerama koje poduzimamo postići tri temeljna cilja, prvo za građane i poduzetnike smanjiti cijene eneregenata, zaštita od inflacije, dati posebnee potpore različitim ciljnim skupinama – kazao je Plenković.

-Za električnu energiju paket je 600 milijuna eura – kazao je. Građani u Hrvatskoj plaćaju najnižu cijene struje osim u Mađarskoj, dodao je. Od prvog travnja se broji ispočetka cijena struje, dodao je.

-Potrošnja preko 1400 kWh je 0,088 eura. Ova se mjera odnosi na više od dva milijuna mjerna mjesta, vrijednost mjere je 82 milijuna eura. U ovu godinu ne ulazi struja potrošena od 1. siječnja do kraja ožujka, kreće se 1. travnja – rekao je.

Kazao je Plenković da su predstavnici lokalne samouprave bili oduševljeni s nižim cijenama struje.

Plenković je kazao da je 150 milijuna kuna vrijednost mjera snižavanja cijena plina.

-Porast u Hrvatskoj je bio je samo 13 posto. Osigurali smo više nego priuštive cijene plina – rekao je premijer.

-Cijena za kućanstva ostaje ista, a vrijednost mjere je 95 milijuna eura. Cijena se zadržava do 2024. – kazao je Plenković.

-Nova metodologija HERA-e digla bi cijenu za 40 posto. Situacija za kućanstva, cijena plina ostaje ista. Da je ostala stara metodologija HERA-e onda bi to bilo više – objasnio je premijer.

-Energenti za grijanje vrijedni su 35 milijuna eura. 133 milijuna eura za smanjenje trošarine za gorivo. Ograničene cijene za toplinsku energiju za kućanstva i poduzetnike u iznosu 267 milijuna eura – kazao je.

-Umirovljenici su nam posebno važni, idemo s jednokratnim naknadama, oko 700.000 umirovljenika, isplate će biti u travnju, jednokratna naknada za one čija je mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka. Vrijednost je 64 milijuna eura – objasnio je.

Ukida se dodatan dopinos za zdravstveno osiguranje za dio umirovljenika.

Naknada za ugrožene kupce energenata

-Riječ je o mjesečnoj naknadi a takvih ima ih oko 69 tisuća osoba dajemo direktno 70 eura da podmiruju svoje račune za struju i plin – objasnio je. Jednokratna novčana naknada ide i za nezaposlene od 100 eura, kazao je.

Dječji doplatak

-Povećava se dječji doplata. Tako za jedno dijete će se dobiti 45 eura, dvoje djece70, troje djece 100, četvero 130 i pwetero i ciše 160 eura. To ide od 1. travnja i obuhvatit će najveći broj ljudi – kazao je.

Namirnice

Što se tiče zamrznutih cijena devet prehrambenih proizvoda, Plenković je najavio da ostaje zamrznuta cijena za osam proizvoda.

-Jestivo suncokretovo ulje ide na nižu cijenu, 1,72 eura, mlijeko ostaje isto, cijelo pile ostaje isto,ali zbog moguće nestašice svinjskog mesa shvatili smo da postoji mogućnost da ako ostanu ograničene cijene da ih možda neće biti, maknut ćemo s liste ograničenje za svinjsku lopaticu i vratinu, ostaje carsko meso po cijeni od 3,79 eura – objasnio je Plenković.

