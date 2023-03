U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano predstavljanje zbirke priča “Kristali nad gradom” autorice Slavice Sarkotić

Prije nešto više od dvije godine Slavica Sarkotić objavila je svoju 15. knjigu, a riječ je o zbirci kratkih priča “Kristali nad gradom”. Uz nagrađene priče s književnih natječaja, koje su tematski vezane uz Slavičin zavičaj i ljude, u knjizi se nalaze i neke nove priče, a knjiga je jučer (srijeda) predstavljena i u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica.

– Osobno se divim Slavici i njenom bogatom stvaralaštvu, kao i brojnim nagradama koje je osvajala jer je to uspjeh i za sve nas. Posebnost ove knjige je ta što joj je tematika raznolika. Tako možemo pročitati priče koje su vezane uz Turopolje te će one ostati nekim drugim naraštajima, Slavica je u pričama povezala i svoj radni staž budući da se može pronaći dosta toga iz medicinskog sektora, a ima i onih koje su usmjerene na treću životnu dob i boravku u domu što izaziva drugačije osjećaje kod ljudi koji to proživljavaju u stvarnom životu i koji sve vide kroz svoje oči. Također, mogu reći kako ova knjiga i njezina toplina, koja je vrijedila prije 10-tak godina, budući da se tada radnja odvija, naglašavaju razliku i današnji ubrzani tempo te ga zapravo “pobjeđuju” i dozvoljavaju nam da se, barem ukratko, vratimo u neka “bolja” vremena- rekao je Siniša Matasović, urednik knjige u kojoj se nalazi 20 priča.

Kako je urednik spomenuo, Slavica je dobitnica brojnih nagrada, no treba istaknuti kako je uglazbljeno i njenih dvadesetak pjesama. Tako je pjesma “Turopoljska divja roža”, koju su posjetitelji mogli poslušati u izvedbi Siniše Beloševića, službena himna umirovljenih školnika Velike Gorice i okolice. Siniša je također izveo i pjesmu Slavičine sestre, zavičajne književnice Natalije Bajer.

– “Kristali nad gradom” meni osobno znače puno, jer u toj knjizi su zastupljeni svi ljudi koji su bili u mom životu, koji su me na neki način oblikovali i kojima sam se željela odužiti. Poanta je upravo ono što je urednik istaknuo, a to je da se ovdje radi o otuđenosti vremena, kako se odnosi prema starima i nemoćnima, kao i osobama s posebnim potrebama. Priče su dakle socijalne, znaju izmamiti i pokoju suzu, no u njima uvijek mora biti i određene doze humora jer nije uvijek sve crno. Ponavljam, svaki taj čovjek koji se nalazi u pričama je postojao. To su priče koje su izašle iz moga srca i drago mi je da su se oni, koji su u knjizi spomenuti, u konačnici i prepoznali- rekla je Slavica.

Moderatorica ove večeri, Dubravka Sabolić, pripremila je za autoricu i ugodno iznenađenje. Naime, na samom početku programa učenica 5. razreda Katoličke osnovne škole Karla Nađaković pripremila je monolog “Kratka priča o dobroti”, jednoj od priča iz zbirke, dok je Natalija prisutnima pročitala nekoliko Slavičinih pjesama.

Predstavljanje knjige otvorio je ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz, a među prisutnima je bila i predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett-Škvarić.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Rajnović)