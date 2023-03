U Kinu Pitomača ovog vikenda pogledajte horor “Winnie The Pooh: Krv i med” te dramu “Punim plućima”

Ovog vikenda u Kinu Pitomača očekuju vas dvije kino projekcije. Tako u petak, 3. ožujka s početkom u 20 sati, pogledajte horor “Winnie The Pooh: Krv i med”.

WINNIE THE POOH: KRV I MED

Izvorno ime: Winnie The Pooh: Blood And Honey

Redatelj: Rhys Frake-Waterfield

Žanr: Horor

Uloge: Gillian Broderick, Paula Coiz, Chris Cordell

Trajanje filma: 84 minuta(e)

Godina: 2023

Država: USA

Sadržaj filma: Dani veselja i velikih avantura su prošli jer je Christopher Robin, sada već mladić, ostavio medvjedića Winnie The Pooha i Praščića da se sami snalaze. Kako vrijeme prolazi, osjećajući se sve više ljutito i napušteno, njih su dvoje izvan kontrole. Nakon što su osjetili okus krvi, Winnie-The-Pooh i Praščić kreću u potragu za novim izvorom hrane. Nedugo zatim počinje njihovo krvavo divljanje.

A u nedjelju, 5. ožujka u 17 sati, pogledajte hrvatsku film, dramu “Punim plućima”.

PUNIM PLUĆIMA

Izvorno ime: Punim plućima

Redatelj: Radislav Jovanov Gonzo

Žanr: drama

Uloge: Aleksandra Naumov, Rakan Rushaidat, Judita Franković

Trajanje filma: 92 min

Godina: 2023

Država: HRV

Sadržaj filma: Oleg, Febra, Mišo, Danko, Zorka i Biba u svojoj su mladosti bili nerazdvojni: slobodni, spontani i neopterećeni obvezama odraslog života. Tijekom godina su razdvojili, odselili i izgradili vlastite živote. Deset godina kasnije, stari se prijatelji ponovno okupljaju na Olegovom sprovodu. Unatoč međusobnim zamjeranjima i tajnama iz prošlosti, noć karmina postaje noć zabave i sjećanja na neka bolja vremena.

(www.icv.hr, ib)