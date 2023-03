U Osječko-baranjskoj županiji nastavlja se subvencioniranje stambenih kredita građana: Kreditni potencijal je 10 milijuna eura

S načelnicima i gradonačelnicima 22 jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije kojima se omogućava nastavak projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, osječko-baranjski župan Ivan Anušić potpisao je u utorak, 7. ožujka dodatak ugovora. Riječ je o gradovima Osijeku, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu te općinama Antunovac, Bilje, Bizovac, Draž, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Petlovac, Petrijevci, Punitovci, Strizivojna, Vladislavci i Vuka.

Naime, s obzirom da je u projektu koji je počeo 2019. godine iskorišten kreditni potencijal od gotovo 20 milijuna eura (150 milijuna kuna), na sjednici Županijske skupštine 15. prosinca 2022. godine isti je povećan za dodatnih 10 milijuna eura te sada iznosi ukupno 30 milijuna eura. Kamatna stopa, ugovorena sa šest poslovnih banaka (Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka), kreće se u rasponu od 2,78 do 3,30%, međutim Županija i navedene općine i gradovi subvencioniraju kamatu s dva postotna poena te će kamata za neke korisnike biti već od 0,78 %.

– Danas smo potpisali još jedan ugovor s načelnicima i gradonačelnicima 22 jedinice lokalne samouprave o subvencioniranju kamate na stambene kredite za kupovinu prve nekretnine na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ću da smo cijelu priču, jedinstvenu u Hrvatskoj, započeli 2019. godine, a na ovaj način 382 korisnika kupili su 181 stan i 201 kuću. Radi se o prvoj nekretnini za obitelji koje su riješile svoje stambeno pitanje, uz kamate koje su manje od jedan posto te su kao takve najpovoljnije u Hrvatskoj. Kreditni potencijal je 10 milijuna eura i nadamo se da će i nakon predstavljanja ovog potpisa potražnja biti toliko velika da ćemo, kao i nekoliko puta ranije, morati povećavati kreditni potencijal. Ovaj projekt na konkretan način pomaže demografskom oporavku našeg kraja, ali i rješavanju jednog od najvećih problema u Hrvatskoj, a to je stalno stambeno zbrinjavanje. U vremenu kad su kamatne stope na stambene kredite u porastu, kao i cijene kvadrata, smatram da je nužno da i na ovaj način pomažemo sugrađanima. Nadam se da će ova mjera biti prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, kao što je prepoznata besplatna školska prehrana te da će se na ovakav konkretan i kvalitetan način primijeniti na području ostatka Hrvatske – rekao je župan Ivan Anušić.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović istaknula je kako je riječ o u Hrvatskoj jedinstvenom projektu Osječko-baranjske županije, a namijenjen je svim korisnicima koji žele kupiti nekretninu i koji ostvaruju radni odnos u Osječko-baranjskoj županiji.

– Kroz ovaj projekt povezujemo stambeno zbrinjavanje i rješavanje radnog mjesta. Osiguran je dodatni kreditni potencijal od 10 milijuna eura, a novi javni poziv bit će objavljen u petak, 10. ožujka. U sam projekt uključeno je šest poslovnih banaka te nastavljamo s uobičajenom praksom da se zainteresirani javljaju u poslovne banke, nakon čega Županija daje subvenciju. Sve informacije nalaze se na našoj web stranici, kao i obrasci prijave te uvjeti po kojima se kreću kamate, koje su vrlo povoljne, već od 0,78%. Zahvaljujemo se svim jedinicama lokalne samouprave koje zajedno s nama sudjeluju u projektu i nadamo se da će on imati povoljan utjecaj na gospodarsku i demografsku situaciju u Osječko-baranjskoj županiji – istaknula je pročelnica Katavić Milardović i dodala da starosna dob nije uvjet za dobivanje kredita.

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić naglasio je kako može pohvaliti i ovaj projekt Osječko-baranjske županije. Sličan model sufinanciranja je korišten kod projekta besplatne školske kuhinje u našoj županiji, a potom je prihvaćen na razini cijele Hrvatske. Želim stoga pohvaliti model po komu Osječko-baranjska županija pokrene inicijativu i ponudi rješenje, a onda se općine i gradovi na to nadovezuju sa svojim proračunskim sredstvima te tako rješavamo probleme naših sugrađana i poslovnih subjekata – rekao je Mandarić te dodao da je Grad Đakovo do sada za sufinanciranje stambenih kredita godišnje izdvajao 100 do 200.000,00 kuna.

– Na poziv Županije u projekt se uključila i Općina Petrijevci, a sve u želji da pomognemo mladim obiteljima pri otplati stambenih kredita. U ovom slučaju sama činjenica da će kamate iznositi do 0,78 posto pokazuje da im zaista puno pomažemo – rekao je načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić.

Dodao je da je Općina Petrijevci bila i u županijskom projektu besplatne školske kuhinje, ali ima i druge projekte kojima pomaže mladima. Tako odobrava potpore za kupovinu prve nekretnine, za novorođenu djecu, troškove vrtiće, za učenike i studente, a pri izgradnji kuće mladi ne plaćaju komunalni doprinos.

