Započela katastarska izmjera građevinskih područja općine Voćin

Danas (četvrtak) je u Voćinu održano službeno otvaranje i upoznavanje svih dionika koji sudjeluju u programu katastarskih izmjera građevinskih područja općine Voćin.

Sve nazočne, među kojima su bili glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, voditeljica stalne službe u Slatini Općinskog suda Virovitica Marica Bićanić, pročelnik Područnog ureda za katastar Virovitica Marijan Potočki, predstavnik izvođača radova i direktora tvrtke GEOprem iz Osijeka Mario Štimac, predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin Roko Perić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin Simodejan Perić, prvo je pozdravio općinski načelnik Predrag Filić te gostima poželio dobrodošlicu u jednoj od najmlađih općina u Hrvatskoj.

– Zahvaljujem svima što ste se odazvali, s obzirom na vrijednost ovog projekta te da se isti službeno obilježi i da se upoznamo s njim. Želim vam dobrodošlicu u našoj općini – rekao je uvodno načelnik Filić te nazočne upoznao s količinom i kategorizacijom zemljišta na području općine Voćin.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić nazočnima je predstavio samo provođenje projekta i njegovu krajnju svrhu.

– Državna geodetska uprava je nositelj projekta Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja. Na projektu je angažiran velik broj stručnjaka iz brojnih državnih institucija i lokalnih samouprava, te iz privatnog sektora. Svi su oni svjesni značaja kojeg ovaj projekt ima za Republiku Hrvatsku i upravo taj entuzijazam svih uključenih svjedoči o potrebi provođenja najveće katastarske izmjere na području Republike Hrvatske – rekao je Antonio Šustić.

U ime Virovitičko-podravske županije nekoliko je riječi rekao i zamjenik župana Marijo Klement.

– Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u odabiru općine Voćin da uđe u 29 jedinica lokalne samouprave za provedbu katastarskih izmjera. Nije nam to prva katastarska izmjera na području Virovitičko-podravske županije, proveli smo ih nekoliko i to su vrlo važni projekti prije svega za žitelje, zatim i za Općinu i gospodarstvo, jer svi dobro znamo što to znači kada imamo uređene imovinsko-pravne odnose, kada imamo uređene međe. Na području naše županije je prošla i legalizacija objekata, ali puno vlasnika nije ni upisalo svoje objekte, pa je ovo prilika da to naprave za nula. Da li ćemo to završiti za šest mjeseci ili godinu dana nije toliko bitno, bitnije je da smo krenuli i ja sam uvjeren, poučen ranijim iskustvom, da ćemo to izrealizirati. U realizaciji ovog projekta imat ćete podršku u Virovitičko-podravskoj županiji – zaključio je Marijo Klement.

Početak radova je označen otkrivanjem informativne ploče u središtu Voćina, koju su zajednički otkrili Marijo Klement i Antonio Šustić.

