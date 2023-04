1. ŽNL Dario Kovačević u finišu pogodio za remi Rezovčana u Lukaču, Borova odnijela bodove iz Crnca, DOŠK došao do prve proljetne pobjede

Na travnjacima županijskih prvoligaša proteklog su vikenda odigrani susreti 18. prvenstvenog kola.

Lukač 05 i Rezovac u žustroj i zanimljivoj utakmici, pred velikim brojem gledatelja, podijelili su bodove rezultatom 2:2. Gosti su poveli u osmoj minuti zgoditkom Ronalda Jagice. Sedam minuta kasnije rezultat je poravnao Valentino Taušan. S tim se rezultatom otišlo na odmor.

U drugom dijelu domaći su imali loptu više u nogama. U 61. minuti Josip Šoštar s bijele točke nije uspio dovesti Lukačane u prednost – nije uspio pogoditi gostujuća vrata. Pet minuta kasnije svojim drugim zgoditkom Taušan dovodi “crno – zelene” u prednost od 2:1.

Igrači trenera Antonija Ilijaševića kreću na sve ili ništa, što je rezultiralo poravnanjem u 89. minuti. Strijelac je bio iskusni Dario Kovačević. Obje momčadi su mogle doći do “punog plijena”, ali su Luka Skupnjak i Ronald Jagica u završnici bili neprecizni.

-Usprkos izostanku nekoliko igrača pružili smo odličan otpor favoriziranom domaćinu. U našoj momčadi odličnu igru pružio je Marino Grizelj – nakon utakmice rezimirao je trener Rezovca Antonio Ilijašević.

Lukač 05 – Rezovac 2:2

Igrač utakmice: Marino Grizelj

Momčad Borove došla je do druge pobjede u nizu. Svladala je Crnac na njegovom terenu 2:1. Gosti su u finišu prvog dijela došli do prednosti zgodicima Dominika Hodaka u 43. i Tonija Bočiluka u 45. minuti. U drugom dijelu domaći nogometaši pokušali su doći do preokreta, ali su samo uspjeli smanjiti rezultat pogotkom Zvonimira Kovačića u 70. minuti.

Crnac – Borova 1:2

Igrač utakmice: Toni Bočiluk

Nakon četiri proljetna kola bez pogotka i sa samo jednim osvojenim bodom DOŠK je na svom Parku u Dolcima došao do pobjede nad Dinamom iz Četekovca, a bilo je 3:2.

Marijan Velić u sedmoj minuti dovodi DOŠK u početnu prednost. Domaći igrači dominiraju, ali su do odlaska na odmor gosti došli do preokreta. Matej Dorinka koristi asistenciju Goroslava Rukavine za 1:1 u 19. minuti.

U 33. minuti domaćin je imao odličnu priliku za novu prednost, ali Domagoj Šteger nije uspio pogoditi gostujući okvir vrata s bijele točke. Kazna za promašaj stigla je devet minuta kasnije, kada je Goroslav Rukavina iskoristio pogrešku domaćeg vratara Matka Čepeka i doveo Dinamo u prednost 2:1.

U drugom dijelu igrači DOŠK-a nastavljaju s napadačkom igrom, što je rezultiralo s dva pogotka i pobjedom. Marijan Velić u 54. minuti poravnao je na 2:2, a Marijan Šalek sedam minuta kasnije odličnim pogotkom donio je svojoj momčadi pobjedu i tri boda.

DOŠK Dolci – Dinamo Četekovac 3:2

Igrač utakmice: Marijan Šalek

(www.icv.hr, mš)