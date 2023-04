3. ŽNL ISTOK Orešac slavio protiv Miholjca i preuzeo vodeću poziciju: Slavonac poražen na gostovanju u Vaškoj

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 10. kola 3. ŽNL Istok.

Novo kolo donijelo je derbi dvije momčadi s vrha tablice, a igrali su Orešac i do prije nekoliko dana vodeći Miholjac. Gosti su odlično ušli u utakmicu te su nakon dvije minute imali prednost zgoditkom Borisa Bihara, no do odlaska na predah Roberto Lukinić vraća stvari na početak. Igrala se 70. minuta kada je Gabrijel Lukinić pogodio za 2:1, ujedno je to bio konačan rezultat utakmice, a ovom pobjedom Orešac je preuzeo prvo mjesto u skupini Istok.

U drugom dvoboju do nove pobjede došla je Vaška koja je ugostila Slavonac. Gosti su od 18. minute imali prednost do koje ih je doveo Toni Nikolaus, a izjednačenje je došlo u 63. minuti kada za 1:1 pogađa Dino Duvnjak. Šest minuta kasnije za prednost Vaške pogađa Manuel Vincek, dok je konačnih 3:1 minutu prije kraja postavio Duvnjak svojim drugim golom. Dodajmo kako je Vaška do pobjede došla s igračem manje, budući da je početkom drugog dijela isključen Mario Borovčak.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)