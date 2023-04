4. LIGA Voćin u 20. kolu gostuje u Čazmi: Pitomača putuje u Garešnicu, Slatina u Molve, a Suhopolje na stadionu Park dočekuje Mladost iz Kloštra Podravskog

Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 20. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica.

GARIĆ – PITOMAČA

Vodeća i najefikasnija momčad 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, Pitomača, nakon pobjede u derbiju s Tehničarom iz Cvetkovca sutra (subota) gostuje kod Garića u Garešnici.

– Očekuje nas čvrst domaćin koji je posebno motiviran na svom terenu. Dobro se poznajemo, ne samo u ligi, već u brojnom međusobnim susretima na malonogometnim turnirima, međutim mi u sve utakmice ulazimo s ciljem da dođemo do pobjede. Ako uđemo s punim angažmanom, naša pobjeda ne bi trebala biti upitna- subotnji susret najavio je trener Pitomače Ivan Presečan.

U subotnjem susretu Presečan neće moći računati na svoju “radilicu” na sredini terena, veznjaka Leona Šanteka.

MLADOST (M) – SLATINA

Prije sedam dana nogometaši Slatine na svom su terenu ostali bez bodova u susretu s Ferdinandovcem. Nakon toga su u kup susretu u susjednim Sladojevcima došli su do uvjerljive pobjede rezultatom 6:0, a sutra će gostovati u Molvama kod Mladosti.

U jesenskom dijelu natjecanja Slatina je na svom terenu došla do pobjede 3:1.

– Nakon Kup pobjede s puno više optimizma gledamo na nastavka ligaškog natjecanja. Na gostovanju u Molvama opreznom igrom nastojat ćemo doći do pozitivnog rezultata. Nema kažnjenih niti ozlijeđenih igrača, tako da bi mi svi trebali biti na raspolaganju- uoči posljednjeg treninga izjavio nam je trener Slatine Darko Krsnik.

ČAZMA – VOĆIN

Momčad Voćina u proteklom kolu pokazala je zube favoriziranoj Bilogori ’91 iz Grubišnog Polja. Nedostajalo je nekoliko minuta da nogometaši Ivana Vukovića dođu do pozitivnog rezultata.

Voćin sutra gostuje kod još jedne momčadi s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, Čazme.

– Mi u svaku utakmicu ulazimo s ciljem da do dođemo do pobjede. Tako će biti i na gostovanju Čazmi. Nadam se da će se i nama konačno poklopiti da dođemo do novog uspjeha- optimističan je trener Voćina Ivan Vuković.

Na subotnjem gostovanju neće moći zaigrati Mario Jozić i Franjo Tunić koji su sakupili po tri žuta kartona.

SUHOPOLJE – MLADOST (KP)

Nogometaši Suhopolja sutra (subota) će pokušati isprati “gorak okus” poraza u četvrtom kolu Županijskog nogometnog kupa od Dinama iz Kapela Dvora, a u novoj ligaškoj utakmici na domaćem terenu ugostiti će Mladost iz Kloštra Podravskog.

Mladost u Suhopolje dolazi nakon prošlotjednog remija protiv Čazme, dok su “grofovi” teško stradali na gostovanju u Predavcu rezultatom 7:1.

Damir Pemper u ovom dvoboju neće moći računati na Daria Martinovića koji će odrađivati kaznu zbog tri žuta kartona, dok u gostujućim redovima neće biti Stjepana Kovačića iz istog razloga.

Glavni sudac sutrašnje utakmice, koja se igra od 16:30 sati, biti će Fejer, dok će mu pomoćnici biti Brnjaković i Abdić.

(www.icv.hr, mš, mra)