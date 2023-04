Belobrk: Ove godine porastao interes za sezonskim radom, poslodavci su vrlo zadovoljni djelatnicima iz naše županije

Bliži se početak turističke sezone, a samim tim raste i interes onih koji svoju nezaposlenost žele riješiti sezonskim radom u turizmu. Mnogima je taj posao prvi posao, pa iako se turizam pokazuje kao najotvoreniji sektor vezan uz mogućnost brzog napredovanja, nerijetko se dio zaposlenika osjeća, ovisno o poslodavcu, iscrpljen radom ili uvjetima rada, pa trajno napusti taj sektor. No postoje i oni radnici koji su se pak, shodno korektnosti poslodavca i zadovoljavanju propisa, uvrstili u stalne sezonske djelatnike koji svake godine odlaze na rad u pojedine turističke destinacije diljem Hrvatske, ali isto tako i na druge sezonske poslove u poljoprivredi, građevinarstvu i ostalom.

Takav slučaj je i u VPŽ, a prema informacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Virovitica, broj stalnih sezonaca nije u opadanju u odnosu na protekle dvije godine, kao ni broj onih koji prvi put traže sezonski posao.

– Manji broj sezonskih radnika koji ne pripadaju skupini stalnih sezonskih radnika bio je 2020., 283 osobe i 2021. godine kada je ta brojka iznosila 243 osobe. Već 2022. godine, iako je još uvijek bilo dosta onih koji zbog korone nisu mogli ili nisu htjeli na sezonski rad, brojka je porasla na njih 268, a ove godine imamo na dispoziciji 508 sezonskih djelatnika i vjerujemo da će po prvim procjenama na sezonski posao barem 70 posto njih. Za sada je već počelo raditi 37 osoba, a najviše njih očekuje se tijekom druge polovine travnja, u svibnju, pa čak i početkom lipnja, ovisno o poslovima. Radi se uglavnom o poslovima kuhara, konobara, sobarica, čistačica i ostalim potrebnim poslovima u ugostiteljstvu – rekao nam je Hrvoje Belobrk, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Virovitica, svjestan problema na tržištu rada uvjetovanih nekorektnim ponašanjima pojedinih poslodavaca.

– Svjesni smo svega toga, no mi ne možemo ulaziti u nečija područja djelovanja nego baratati svojim podacima, a povratne informacije onih sezonaca s područja naše županije su uglavnom dobre i veliki dio njih se odlučuje i iduće godine na sezonski rad. Gledano vremenski, sezonski rad u velikom broju turističkih djelatnosti traje do listopada, dok u studenom slijedi korištenje godišnjeg odmora za sezonce koji to nisu bili u prilici iskoristiti do tada. Ta osoba se automatski uvrštava u evidenciju i dobiva ako želi sezonski posao i iduće godine od ožujka ili travnja do uglavnom listopada. Tu u akciju stupa naš Područni ured koji organizira sastanak sa sezonskim radnikom i savjetnikom za zapošljavanje. Prilikom tog susreta često se ispunjava anketa o sezonskim poslovima, analizira rad i eventualni problemi, ali i razmatra u nekim slučajevima i pismo namjere poslodavca koji želi da se ta osoba i iduće godine javi na isti ili sličan posao. Moram reći da uistinu imamo dobru suradnju sa mnogim hotelskim kućama sa cijelog Jadrana koji nas svake godine redovno posjećuju, obavljaju razgovore s potencijalnim kandidatima, upućuju ih na ono s čime će se susresti tijekom svog posla i naravno na osobe kojima se mogu obratiti za eventualne probleme i nejasnoće na radnom mjestu – ističe Belobrk.

Kako kaže, turistički djelatnici se u područne urede za zapošljavanje počinju javljati već početkom godine.

– To je dobra tradicija koja traje već duže vrijeme. Osim toga statistike su pokazale da su poslodavci vrlo zadovoljni sa sezonskim djelatnicima iz naše županije, a vjerujem da će to biti i dalje. U svrhu predstavljanja poslodavaca svake godine se na nacionalnoj razini održavaju i sajmovi poslova u turizmu. Ove godine se sajam održao u Bjelovaru, a tim povodom iz naše županije je u Bjelovar otišlo 4 autobusa sa zainteresiranim kandidatima, što sigurno govori u prilog tome da u našoj županiji nije opala zainteresiranost prema sezonskim poslovima. Osim toga vjerujem da će kao i do sad biti slučajeva u kojima će sezonci postati i stalni djelatnici u pojedinim turističkim i ostalim destinacijama diljem Hrvatske i nadam se biti zadovoljni svojim poslom – rekao nam je na kraju razgovora Hrvoje Belobrk.

(www.icv.hr, bs)