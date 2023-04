Biciklijadom i zabavno-edukativnom radionicom započela provedba projekta „Živi kvalitetno, živi na ruralnom području“

U sklopu projekta “Živi kvalitetno, živi na ruralnom području!” Udruga uzgajivača mangulica i Kulturna udruga KReativa, EDukativa, Aktiva organizirali su biciklijadu od Suhopolja do Pčelića te zabavno-edukativnu radionicu pod nazivom „Mali svinjogojci“. Tom prigodom okupilo se četrdesetak djece, učenika Osnovnih škola iz Virovitice i Suhopolja, te ostali zainteresirani mališani i njihovi roditelji.

Tema se pokazala i više nego zanimljivom, tim više što većina djece, ali i njihovih roditelja nikad prije uživo nije vidjela ovu neobičnu pasminu svinja. Glavni organizator i domaćin ove akcije, predsjednik Udruge uzgajivača mangulica RH i vjeroučitelj u OŠ Suhopolje Tomislav Bišćan tim povodom potrudio se okupljenom veselom društvu predstaviti ovu pasminu, a također i nešto više reći o samom uzgoju i držanju mangulica.

– Udruga uzgajivača mangulica RH ovim događajem započela je provedbu svog projekta „Živi kvalitetno, živi na ruralnom području“, ali i upoznavanjem ljudi sa ovom vrlo kvalitetnom pasminom svinje. Svijest o zdravom životu treba kretati od najranijeg doba, jer kakve navike se tada steknu, ostaju za cijeli život. Upravo to i je glavna nakana provedbe našeg projekta, a ovom prigodom upoznao sam sve zainteresirane sa životom na farmi, pasminom mangulica i razlikom njih od ostalih sorti svinja, pripremi hrane i hranjenju, kao i o važnosti kvalitetnog domaćeg proizvoda iz privatnog uzgoja. S provedbom projekta nastaviti ćemo i dalje, a iduća aktivnost će nam biti Okrugli stol o uzgoju mangulica na kojem će nazočiti i predstavici Ministarstva poljoprivrede te Stočarskog centra, kao i istaknuti stručnjaci sa Agronomskih fakulteta u Hrvatskoj i koji će se održati 13. svibnja u Dvorcu Janković u Suhopolju. Tom prigodom predstaviti ćemo i naš priručnik o uzgoju mangulica u Hrvatskoj – rekao nam je Tomislav Bišćan.

Suorganizator ove aktivnosti bila je Udruga Kreda iz Suhopolja koja se prema riječima predsjednice Natalije Kožić-Lukačević rado odaziva na ovakve hvalevrijedne inicijative.

– Kada nešto promiče sport, kulturu, ali i edukaciju, objeručke prihvaćamo, a tako smo to učinili i ovaj put. I danas je tu u ovoj ekipi od 3 do 33 i više godina, desetak naših članova koji su se rado pridružili ovoj inicijativi, lijepo se proveli, ali i naučili nešto o ovoj kvalitetnoj pasmini svinja koja još nije doživjela svoju ekspanziju u Hrvatskoj, ali vjerujem da će zahvaljujući vrijednim uzgajivačima, to uskoro doživjeti – rekla nam je tom prigodom Natalija Kožić-Lukačević.

Nakon završetka radionice, svi zajedno okrijepili su se u domu Tomislava Bišćana i njegove supruge Ivone, kao i njihove djece Anđela, Pavla, Magdalene, Ivone i sinčića od 14 mjeseci Jone, da bi se potom vratili svojim biciklima i uputili na polazište biciklijade, dječje igralište na Željezničkom kolodvoru u Suhopolju.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)