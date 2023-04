Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend i Praznik rada: Donosimo prognozu

Od subote polako ulazimo u nestabilnije vremensko razdoblje. Sunčanog razdoblja bit će sve manje, a oblaka i povremene kiše sve češće, osobito u prvim danima svibnja.

Do kraja tjedna uz više oblaka očekujemo pokoju kišnu kap ili kratkotrajne pljuskove. Izglednije tijekom nedjelje.

Jutarnje temperature zraka bit će od 7 do 11, a najviše dnevne od 18 do 21 Celzijev stupanj. Vjetar slab do umjeren, pretežno južnih smjerova. Tijekom nedjelje sjevernih smjerova. UV-indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama ne očekujemo stabilizaciju vremena. I dalje će kratkotrajna kiša ili pljuskovi biti u planu na meteorološkom polju.

Praznik rada, 1. svibnja, trebali bismo obilježiti uz povoljnije vremenske uvjete u odnosu na nastavak tjedna. No, to ne znači da ne postoji mogućnost za kratkotrajne pljuskove ili povremenu slabu kišu sredinom dana ili tijekom poslijepodneva, ali u odnosu na utorak ili srijedu vjerojatnost je daleko manja.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 8 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U dane vikenda u okretanju na južne smjerove. UV-indeks nizak i umjeren. U dane vikenda i visok.

