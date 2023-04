GRADSKO VIJEĆE Među temama brza cesta, uvođenje LED rasvjete, POS i poljoprivredno zemljište

Virovitički vijećnici danas (utorak) održali su 17. sjednicu. Na aktualnom satu bilo je riječi o brojnim temama, među kojima i uključivanje virovitičkih škola u eksperimentalni program cjelodnevne nastave, kao i uključenje Grada Virovitice u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS.

Jedno od pitanja ticalo se i današnjeg početka radova na brzoj cesti te rokovima i daljnjim koracima.

Gradonačelnik Ivica Kirin izrazio je zadovoljstvo početkom dugoočekivanih radova i projektom za koji su godinama radili i pregovarali. Istaknuo je kako je od prvog spomena brze ceste do danas prošla 31 godina, a kako se u posljednjih 16 godina intenzivno radilo na pokretanju tog projekta.

– Održali smo stotine sastanaka, mijenjale su se uprave i vlade. Napokon, za mandata ove Vlade stvari su se konačno pokrenule. Danas su krenuli radovi na izgradnji čvora Virovitica i spoja Virovitica – Špišić Bukovica, odnosno tzv. etape 3. Etapa 1 od Bjelovara do Bulinca je duga 15 kilometara i za nju će natječaj za izvođače radova biti raspisan u tijeku ove godine, dok će za etapu 2 od Bulinca do Špišić Bukovice, koja je duga 25 kilometara, natječaj biti raspisan početkom sljedeće godine, dok se pripreme projektantski troškovnici, s obzirom da se sada radi na dokumentaciji i ishođenju građevinske dozvole. Ono što je važno naglasiti je da više nitko ne može zaustaviti realizaciju ovog projekta. Financijska sredstva su osigurana, imamo apsolutnu podršku premijera Andreja Plenkovića i svih ministara – rekao je gradonačelnik Kirin.

– Za početak će se graditi cesta s dvije trake, no projektirana je, dakle sva dokumentacija, svi imovinsko pravni odnosi se rješavaju za četiri trake kako bi se povećanjem prometa mogao graditi i drugi prometni trak. Izgradnja je poprilično zahtjevna jer u tih 50 kilometara do Bjelovara uključuje 13 objekata, što podvožnjaka, nadvožnjaka, što tunela. I još jednom naglašavam, osim kraćeg puta do Zagreba, ova cesta je iznimno važna i zbog razvoja gospodarstva te stavljanja u punu funkciju poduzetničkih zona grada Virovitice – rekao je Kirin.

Vijećnike je zanimala i dinamika radova zamjene javne rasvjete.

– Na području Grada Virovitice zamijenit će se više od 3.400 svjetiljki, te uz zamjenu postojećih, postavit će se i 375 novih svjetiljki na novo predviđenim rasvjetnim mjestima, te će se dio rasvjetnih stupova za koje se utvrdilo da više ne zadovoljavaju, također zamijeniti novima. Kako se ovdje radi o ogromnom broju svjetiljki različitih specifikacija, jer se postavljaju na različite lokacije koje imaju različite rasvjetne situacije, riječ je o 20 različitih tipova svjetiljki, dogovorena dinamika izvođenja radova obuhvaća postavljanje pojedinog tipa svjetiljki u skladu sa njihovom dostavom, kako bi se izbjeglo nepotrebno skladištenje materijala – rekao je pročelnik za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo te dodao kako se trenutno odvijaju pripremni radovi za postavljanje jednog tipa svjetiljki koji je dobavljen, a postavljat će se u prigradskim naseljima i širem centru grada.

– Radovi se odvijaju tokom dana, tako da neće biti prekida pri radu same rasvjete po noći, odnosno bit će na istom radnom režimu kao i do sada. Kako je sve radove na spajanju kabela potrebno izvoditi u beznaponskom stanju, moguća su kraća isključivanja pri izvođenju radova, jer dio stupova nema posebnu razdjelnicu, te će biti potrebno isključiti dio mreže, o čemu će građani na vrijeme biti obaviješteni – rekao je Sabo.

Na pitanje o proširenju kapaciteta virovitičkog Skloništa za životinje odgovorila je pročelnica Ureda gradonačelnika Đurđa Aragović.

– Kapaciteti skloništa su gotovo uvijek puni jer je našem skloništu gravitiraju brojne okolne općine i gradovi, a riječ je o “no kill” skloništu na što smo iznimno ponosni. Godišnje se udomljava 300-tinjak pasa, a jednako toliko ih i uđe, nažalost to je tako. Sklonište će se u budućnosti morati iseliti s ovog mjesta gdje se nalazi jer se sadržaji na Vegeški i toj sportskoj zoni kontinuirano šire. Imamo već gotove projekte za gotovo to cijelo područje. Pronašli smo novu lokaciju u zoni sjever, gradsko zemljište gdje ćemo planirati novo sklonište. U dogovorima smo s trenutnim koncesionarom Veterinarskom ambulantom Felix, s kojima ćemo odrediti koliki je kapacitet potreban. Imamo saznanja da će Europska unija financirati izgradnju skloništa za životinje pa mi već pripremamo projektnu dokumentaciju, kad se raspiše natječaj da imamo sve spremno – rekla je Aragović.

Postavljeno je i pitanje o ponavljanju natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno o razlozima ponovnog izbora.

– U srpnju 2021. godine raspisana su dva javna natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 i 5 godina. Odluke su donesene, Ministarstvo je dalo djelomičnu suglasnost na odluku od 5 godina, a na odluku od 25 godina je reklo da ponovno pregledamo natječajnu dokumentaciju i napravimo reizbor s obzirom da kod dva zakupnika veličina zemljišta prelazi maksimalno propisane granice. Naime u programu smo odredili da je maksimalna površina koja se može dati u zakup 70 hektara, no dva su poljoprivrednika zbog samog izgleda parcele prilikom dodjele dobila nešto malo više zemlje od određenog. Tako su se prijavili, imali su uvjete i nisu htjeli manje. No iz Ministarstva su naglasili kako ne smije biti niti kvadratni metar više, neovisno o izgledu parcele. Zbog toga smo morali napraviti reizbor – rekao je Vladimir Lještak, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo.

Na radnom dijelu sjednice usvojeno je svih 26 točaka dnevnog reda, koje možete pogledati OVDJE.

(www.icv.hr, mp; foto: M. Paradinović)