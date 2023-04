Maloljetnik (17) automobilom prouzročio dvije prometne nesreće u istom danu: Pobjegao s obje

Jučer (utorak) na području Policijske uprave virovitičko-podravske evidentiran su tri prometne nesreće koje su uzrokovali vozači osobnih automobila koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

U jednoj je 28-godišnjak zadobio ozljede opasne po život, dok je druge dvije nesreće počinila ista osoba, maloljetnik (17).

Naime, upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, prouzročio dvije prometne nesreće te pobjegao s oba mjesta događaja.

Prvu prometnu nesreću je ovaj 17-godišnjak uzrokovao u Virovitici kada brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima na cesti, gustoći prometa i vlastitom vozačkom neiskustvu, uslijed čega je došlo do udara osobnog automobila kojim je upravljao u vozilo koje je bilo zaustavljeno u koloni ispred njega.

Napustivši mjesto događaja ove prometne nesreće, a da nije sačekao vršenje očevida ili razmijenio podatke sa drugim sudionikom, maloljetnik je nastavio vožnju osobnog automobila i u Rušanima vozilom sletio s ceste, također zbog kretanja brzinom neprilagođenom uvjetima na cesti, odnosno prolasku kroz pregledno križanje T-oblika.

Dolaskom do križanja, prilikom skretanja u lijevo, zahvatio je putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u putni most koji je oštetio, nakon čega je nastavio kretanje kroz putni jarak i prednjim dijelom vozila udario u drugi putni most kojega je također oštetio i zaustavio se na zelenoj površini, nakon čega je ponovno napustio mjesto događaja, a da sa oštećenim vlasnicima imovine nije razmijenio podatke.

– Upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje je prekršaj iz kategorije najtežih prekršaja propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama za koji je propisana novčana kazna od najmanje 1320 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom od 3 mjeseca ukoliko je prekršaj počinjen prvi puta i vozaču se upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova.

Međutim, osim što je zakonom zabranjeno, upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita je opasno zbog nedovoljnog poznavanja prometnih pravila i prometnih propisa koji su nužni za sigurnost sudjelovanja u prometu tog vozača i svih ostalih sudionika u prometu, kao i vozačkog neiskustva.

Stoga se pozivaju svi koji nemaju položen vozački ispit da ne započinju upravljanje vozilima za koje nemaju ispunjene propisane uvjete za upravljanje i ne dovode u opasnost sebe i ostale sudionike u prometu, kako se ovakvi neželjeni događaji, a posebno prometne nesreće sa teškim posljedicama, ne bi događali – apeliraju iz PU virovitičko-podravske.

