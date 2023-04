Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica: Na aktualnom satu obrađena pitanja bitna za građane grada i okolice

U ponedjeljak je u gradskoj vijećnici Grada Našica održana 13. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kojoj su bili nazočni većina vijećnika i vijećnica. Predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar vodio je sjednicu na kojoj je bilo 28 točaka dnevnog reda, te su se vijećnici javljali za riječ postavljajući mnogobrojna pitanja gradonačelniku. Vrlo konstruktivna rasprava vodila se oko osiguranja pružnih prijelaza, asfaltiranja ulica, nogostupa, odvoza otpada, popravljanja mostova i drugih važnih tema za građanstvo.

Sjednica je počela, kao i obično, aktualnim satom, na kojemu je vijećnica Vanja Horvat (SDP, HNS, HSS) postavila pitanje vezano za takozvano naselje Popove bašče o postavljanju odnosno presvlačenju ceste novim slojem asfalta u tim ulicama, na što je gradonačelnik pozdravivši sve nazočne rekao kako se radi po prioritetima i da su na redu ulice u takozvanom naselju.

Bruno Wolf (SDP, HNS, HSS) pitao je kako se određuje koje ulice će se uslijed štednje energenata gasiti u 23 sata a koje ne, odnosno kako se odrađuje gdje će rasvjeta biti ugašena u 23 sata.

Gradonačelnik je odgovorio da se očekuje optimizacija i kada se krene s time, očekuje se produljenje rada rasvjete, a ista se gasi zbog enormnog povećanja cijene energenata. Također, na pitanje vijećnika tko kosi prostor u Industrijskoj zoni, gradonačelnik je rekao kako grad (Našički park) održava taj prostor, odnosno kosi travu.

Anita Stanić Plemeniti (SDP, HNS, HSS) pitala je zašto se u ulici Štukino Brdo u Zoljanu ne odvozi otpad, zašto nemaju asfalt, zašto se ne čisti snijeg zimi i ne voze se školska djeca? Gradonačelnik je odgovorio da školski autobus ide i osigurana je mogućnost odvoza otpada, snijeg se uredno zimi čisti, a asfalt će se odrađivati po prioritetu, budući da se radi o velikoj investiciji.

Također je postavila i pitanje za Bistričku ulicu u Jelisavcu, odnosno sanaciju mosta kojim prolaze kamioni Našičkog parka i ugrožena je sigurnost prometa. Problem je što je sanacija jako skupa, a ulica nije na glavnoj cesti, stoga je gadonačelnik molio da kamion ne ide, već da se ručno prenesu kante tih desetak metara jer ima većih prioriteta u toj ulici.

Zvonko Ibriks (nezavisni) je pitao za plato ispred mrtvačnice i može li se regulirati promet na samom dijelu ispred mrtvačnice jer ljudi dođu u zadnji tren i nije baš lijepo da se pred sami ukop ljudi moraju sklanjati autima, kao i da se postave klupe kod mrtvačnice. Gradonačelnik je odgovorio da se slaže s navedenim i da će se to odrađivati jer je bitan pijetet prema umrlima.

Josipa Knežić, (SDP, HNS, HSS) je pitala kako i gdje će se zbrinuti stari bakar sa dvorca, na što je gradonačelnik rekao kako investitori trebaju to zbrinuti, a na pitanje vijećnice o izgradnji, odnosno završetku dvorca i poštovanju termina, gradonačelnik je odgovorio kako se poštuju rokovi i očekuje da će sve biti gotovo u toku ove godine.

Tokom rasprave o sigurnosti u prometu načelnik PP Našice Ivica Bukvić je rekao kako je stanje u prometu i sigurnost na području PP Našice dobro. Na pitanje vijećnika Zvonka Ibriks o izgradnji kružnog toka kod Colora i Lidla u Strossmayerovoj ulici, gradonačelnik je odgovorio kako su u pregovorima sa spomenutim subjektima kako bi se počelo s izradom projekta, jer je u ulici složeno pitanje i oborinskih voda kao i sigurnosti prometa pa se radi “etapno”.

Predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar je rekao kako je 13. sjednica Gradskog vijeća obilovala točkama, a od čak njih 28 teško je izdvojiti koja je najvažnija i najbitnija.

– Posebno možemo istaknuti rebalans proračuna koji se u tehničkom smislu mijenja zbog okolnosti koje su se događale. Značajna stavka je i pomoć Našičkom vodovodu kojim će se pomoći našim sugrađanima da ne dođe do poskupljenja vodnih usluga koje bi nužno uslijedile uslijed svih problema u gospodarstvu, a to su i smjernice Vlade gdje je rečeno da gradovi kroz proračune podnesu teret odgovornosti kako on ne bi pao na leđa građana. Bavili smo se i Urbanističkim planom Grada Našica, uz plan prostornog uređenja koji određuje na koji način se grad razvija i stavljanje van snage jednog detaljnog plana Šipovca da bi se omogućio bolji i lakši razvoj u stambenom i gospodarskom smislu toga dijela grada. Donesene su odluke o priznanjima koja će biti dodijeljana našim značajnim i zaslužnim sugrađanima na sljedećoj sjednici za Dan grada. Donijeli smo i niz odluka, između ostalog program potpora našim poljoprivrednicima kojima pomažemo u suradnji sa županijom na način subvencioniranja njihovih kredita, isto tako i program potpore poduzetnicima, a čuli smo i da će se Grad u suradnji s županijom uključiti u subvencioniranje stambenih kredita kako bi se poticala stanogradnja, ali i gospodarstvo. Rasprave koje smo vodili su bile konstruktivne, od izvješća gradonačelnika do prijedloga koje će Grad i gradonačelnik vrlo brzo usvojiti i svima se zahvaljujem na suradnji- rekao je Žagar.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba je rekao kako su brojna pitanja bila na aktualnom satu i niz zanimljivih pitanja je bilo postavljeno.

– Jedno od najčešćih je bilo vezano za javnu rasvjetu i ovom prilikom želim pojasniti kako radimo prema uputi Europske unije i Vlade Republike Hrvatske da se maksimalno štedi, a mi imamo ulice u prigradskim naseljima gdje se niz godina rasvjeta gasila od 23 do 5 ujutro kada je najniža frekvencija prometa. Sada u ovom vremenu štednje i racionalizacije smo se i mi pridružili prema primjerima drugih gradova u štednji energije, s čim smo krenuli u zimsko vrijeme, a sad smo upalili svjetla na državnim cestama i dijelom na županijslim, a krenuli smo i u optimizaciju javne rasvjete za koju smo osigurali sredstva. Natječaj je pri kraju i očekujemo da ćemo u sljedećih par mjeseci zamijeniti rasvjetna tijela u LED rasvjetu, jer moramo znati da je u proteklih par mjeseci 300% povećan račun za struju i ovim činom želimo optimizirati trošak kako bi bilo prihvatljivo na mjesečnoj razini i investicije ne bi trpile. Također smo se dotakli vrlo bitnih pitanja sigurnosti u prometu, gdje je najvažniji pružni prijelaz u Markovcu Našičkom, u Osječkoj ulici koji smo rješavali dugi niz godina, a bilo je i prometnih nesreća s tragičnom smrtnom posljedicom. Sada je to uz sufinanciranje Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 50% riješeno. Isto tako smo riješili građevinsku dozvolu i kompletnu dokumentaciju i za građevinske radove za pružni prijelaz kod silosa, prijelaz s Radničke na Kolodvorsku ulicu gdje također čekamo sufinanciranje Ministarstva unutarnjih poslova, ali i ako ga ne dobijemo, sredstva su osigurana i idemo u izgradnju. Također, za sigurnost u prometu je jako bitno raskršće s najvećim brojem prometnih nesreća u Strossmayerovoj ulici kod Kolora i Lidla za koje smo projektirali kružni tok te čekamo sufinanciranje Ministarstva unutarnjih poslova od 90 tisuća eura i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova od 100 tisuća eura. Po završetku tog natječaja krećemo s realizacijom tog projekta- rekao je Kašuba i dodao:

– U projekt Aglomeracije, u vrijednosti od 208 milijuna kuna, uključene su brojne ulice. I po Našicama možemo vidjeti niz oštećenja kolnika i nogostupa za koje sam se pred vijećnicima u ima izvođača radova ispričao građanima, a benefit je da ćemo imati u svakom domaćinstvu vodu i 90% domaćinstava odvod otpadnih voda. Na sve dojave i probleme građana komunalni redar izlazi na teren i gradske službe probleme rješavaju u dogovoru s izvođačima radova. Vezano za rokove izvođenja kulturne baštine, prve smo probili zbog raznih problema koji su nas zadesili, ali zahvaljujući pročelnici i pročelnicima sve se opet vratilo u normalu i najbitnije je da smo u krajnjem roku i uvjeren sam da ćemo i završiti u tom roku zbog sredstava Europske unije, a kulturna baština je vrijednosti od 100 milijuna kuna. Time ćemo dobiti za naš grad jednu visoku kvalitetu života, od muzejske građe koja će biti izložena u velikom dvorcu, ali i Glazbene škole, Radija, Gregerove vile od 1100m² gdje će biti smještena knjižnica. Još se jednom ispričavam građanima na svim neugodnostima koje imaju zbog ovih radova, ali uskoro će i tome biti kraj pa ćemo uživati u svim ljepotama koje će nas okruživati- rekao je gradonačelnik Kašuba.

(www.icv.hr, eš, foto: E. Šubić)