Osvanula karta navijanja: U kojim hrvatskim krajevima se kriju dinamovci, a u kojim hajdukovci?

Dinamo ili Hajduk, vječna je rasprava. Navijači dva zasigurno najveća hrvatska nogometna kluba nisu samo u Zagrebu i Splitu. Diljem Hrvatske odjekuju himne ‘modrih’ i ‘bilih’, a od malih se nogu uči o vjernosti jednom klubu. Ipak, hoće li to biti ‘sveto ime Dinamo’ ili ‘srce hajdučko’ razlikuje se ne samo od regije do regije, već i od naselja do naselja.

Na Facebook stranici Samo Polako Memes osvanula je karta kojom se pokušalo odgovoriti na ovo neiscrpno pitanje. Prava drama nastala je u komentarima jer izgleda da se ne slažu svi korisnici s autorom vještog prikaza, prenosi Danas.hr.

Nezadoovljni navijači javili su se iz svih krajeva Lijepe Naše, a autor je u komentaru na objavu napomenuo da je podjelu navijača u pojedinim područjima radio prema vlastitom iskustvu.

U omjeru grbova u istočnoj Hrvatskoj prevladao je Hajduk, ali ne slažu se svi s takvom raspodjelom. Da Požega navija za ‘bile’ demantiralo je nekoliko korisnika.

– Ne znam nijednog Požežanina koji navija za Hajduk – stoji u jednom od komentara.

Javili su se i drugi Slavonci iz Đakova i Slavonskog Broda. Ipak, pobuna je nastala i u imotskom kraju.

– Imotski, Zagvozd da navija za Dinamo. Možda u nekom drugom univerzumu – osvrnuo se jedan korisnik.

Hrvatska vrvi nogometnim klubovima. Stoga ima navijača i drugih prvoligaša poput Osijeka i Rijeke koje se posebno podbolo ovakvom interpretacijom navijanja.

– Probajte tu teoriju prezentirati u Osijeku ili Vinkovcima – jedan je od komentara.

Još je puno prostora za raspravu gdje se navija za koji klub, ali jedno je sigurno.

– Makar Zagreb i Split nisi fulao – poručio je autoru jedan korisnik.

Dinamovci i hajdukovci, bili oni iz Zagreba i Splita ili nekog drugog hrvatskog kraja, svoje će navijačke snage sljedeći put odmjeriti u derbiju na Poljudu u nedjelju, 30. travnja u 18 sati, kada će se ‘modri’ i ‘bili’ sastati u utakmici 32. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Trenutno je u ukupnom poretku te Lige Dinamo vodeći sa 66 bodova, a Hajduk drugi s 54 boda.

(danas.hr)