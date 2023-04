Ovogodišnja Eko modna revija privukla brojne Đurđevčane: Učenici predstavili 30 kreacija, a najboljom proglašena haljina Jane Peroković

U četvrtak, 27. travnja, u večernjim je satima u Domu kulture Đurđevac održana Eko modna revija u organizaciji Osnovne škole Đurđevac.

Nakon velikog interesa prošle godine za ovu ekološku manifestaciju, ponovno su organizirali priredbu posvećenu Danu planeta Zemlje, s naglaskom na održivi razvoj, iskoristivost otpada te usmjeravanje pažnje učenika na odvajanje otpada, kupnju domaćih proizvoda s manje ambalaže i, ponajviše, očuvanje prirode.

Upravo na važnost očuvanja prirode u pozdravnom se govoru osvrnuo i ravnatelj Danijel Domišljanović. Gradonačelnik Hrvoje Janči u svom se obraćanju učenicima i svima nazočnima u dvorani isto tako osvrnuo na važnost razvijanja svijesti kod svih nas o očuvanju prirode i važnosti održivoga razvoja.

Središnji je dio priredbe bila eko modna revija. Učenici su tijekom posljednjih mjesec dana vrijedno izrađivali različite kreacije, isključivo od recikliranih materijala i svoje su kreacije ponosno pokazali na pozornici. Sudjelovali su: Maja Pecikozić 3.d, Jana Peroković 2.c, Lucian Lacković 8.d, Jakov Sokač 8.d, Maša Jozek 2.c, Veronika Lacković 6.a, Dominik Oršuš 6.d, Ana Ščuka 6.d, Tea Josipović 6.d, Franjo Županić 6.d, Emanuel Farkaš Carek 6.d, Emanuel Kožar 7.e, Walter Kožar 5.d, Idora Lopar 6.d, Marta Tomica 6.d, Nicole Matulec 2.b, Luka Marijan 7.d, Marijo Horvat 6.d, Matej Belec 6.c, Ema Pregiban 1.d, Nela Brkljačić 5.a, Gabriela Tomašek 5.a, Valerija Oršuš 5.a, Lara Hosi 5.a, LJubica Smes 6.d, Helena Pintar 6.a, Ana Domišljanović 6.a, Rafael Kožar 2.b, Rebeka Bytyci 3.b, Ana Bytyci 1. razred, Una Janković 2.b, Rubi Tereza Roštan 1.c, Alina Marija Peršić PŠ Čepelovac, Veronika Grdan, Lana Ređep 7.a, Jana Maronić 7.a, Erik Fucak 6.d, Magdalena Đuroci 7.e, Alina Bakač 7.e, Ivan Nikša 7.c, Luka Horvat 7.c, Toma Ferderber 7.c, Lorena Tupek 7.b, David Škurdija 7.b, Ana Matekov 7. b, Luka Tišljar 7.a, Tin Turbelija 7.a, Ivan Sokolović 7.a.

Ukupno je predstavljeno 30 kreacija koje su oduševile brojne posjetitelje u ispunjenome Domu kulture. Svi su učenici, sudionici eko modne revije, dobili simbolične nagrade. U organizaciji ove sada već tradicionalne priredbe, glasanje za najuspješniju eko kreaciju bilo je online od strane posjetitelja u Domu kulture i od strane stručnog povjerenstava u kojem su bile knjižničarka Nataša Švaco i učiteljice Senka Pavešić i Sanja Sabolić. Zbrojenim glasovima publike i stručnog povjerenstva najboljom je kreacijom proglašena haljina Jane Peroković, učenice 2.c razreda. Drugo je mjesto osvojila Rubi Tereza Roštan iz 1.c razreda, treće Una Janković iz 2.b razreda, a četvrto mjesto braća Emanuel i Walter Kožar. Učenici su nagrađeni vrijednim nagradama.

U programu su nastupili brojni učenici škole uključeni u razne izvanškolske aktivnosti. Zborni recital Cesarićevih pjesama Slap, Voćka poslije kiše i Početak proljeća izveli su učenici 7.a razreda, Lana Gračan, Jana Maronić, Luka Tišljar i Tin Turbelija, a pjesmu Danijele Pavlek pod nazivom Špageti alla život, krasnoslovio je učenik 7.a razreda Stjepan Horvat pod mentorstvom učiteljice Ivane Jakopčević. Mažoretkinje Grada Đurđevca mentorice Martine Kutičić zaplesale su uz pjesmu Into You Ariane Grande. Pjesmu Indijanskog poglavice pročitao je Noa Benaković uz mentorstvo učitelja Vjekoslava Čordaševa. Koreografiju pod nazivom Savila se bijela loza vinova izvodili su učenici od prvog do četvrtog razreda, polaznici izvannastavne aktivnosti mali folklor. Njihova je voditeljica učiteljica Monika Rupčić. Tamburaši škole zasvirali su Pjesme Rukavice i Žita s tradicijskim motivima Slavonije i Baranje pod vodstvom učiteljice Kristine Benko Markovica. Stihove pjesme Jutro Ivana Gorana Kovačića krasnoslovila je Sara Martinčić uz mentorstvo učiteljice Antonele Carek.

Idejna je začetnica eko modne revije u školi učiteljica Martina Lovrak Ivanov. Eko pozornicu izradili su učitelji Sanja Flajs Vidaković i Zoran Vidaković. Voditelji programa bili su Leonarda Hrženjak, učenica 8. a razreda i Katja Patačko, učenica 7. d razreda.

