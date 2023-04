Počinje sezona krpelja: Ovo su savjeti što raditi, a što NIKADA ne

U želji da provedete prekrasan dan u prirodi poduzeli ste sve mjere predostrožnosti (odjeća dugih rukava, repelenti, zaštita za kućnog ljubimca), ali povratak u obiteljsko gnijezdo ne znači da je opasnost prošla. Koliko god da ste bili oprezni, postoji mogućnost da niste izbjegli ugriz krpelja.

Po povratku kući provjerite kosu svih članova obitelji i krzno ljubimca. Također, detaljno pregledajte njegove šapice (ne zaboravite pogledati između prstiju), unutrašnjost ušiju, njušku i vrat. Imate li mačku koja slobodno šeće dvorištem? Pregledajte je svaki put kad se vrati iz šetnje jer i svaki krpelj koji hoda po krznu ljubimca može završiti na vašoj koži.

Ako ste ga ipak pronašli na koži, vašoj ili djetetovoj, ovo su najvažnije stvari koje morate napraviti, piše Ordinacija.hr.

IZVADITE GA ODMAH, SLUČAJNO NEMOJTE PREMAZIVATI ULJEM

Ako ste uočili krpelja u koži važno ga je ukloniti što prije – rizik od infekcije je veći što je krpelj duže pričvršćen. Lakše ga je odstraniti u prvih nekoliko sati nakon uboda. Odmah ga treba izvaditi pincetom. Uhvatite ga što bliže glavici, uz kožu i laganim povlačenjem izvucite iz kože.

Nemojte ničim premazivati krpelja (alkoholom, kremom, uljem, lakom za nokte, petrolejem i sl.) ili “paliti” plamenom, kao ni naglo povlačiti jer se time uzrokuje njegovo grčenje i pojačano izlučivanje veće količine sekreta i uzročnika bolesti u ljudsko tijelo ako je krpelj zaražen, pa se na taj način lakše prenese zaraza. U ljekarnama se mogu nabaviti pincete za uklanjanje krpelja, no ako niste sigurni kako ga ukloniti ili ga niste uspjeli ukloniti u potpunosti, otiđite liječniku.

TUŠIRANJE NE POMAŽE

Tuširanje jakim mlazom vode vjerojatno je prva stvar koju ćete intuitivno napraviti učini li vam se da vam krpelj gmiže po koži. Ovo je dobra odluka ako uistinu imate krpelja koji još uvijek traži najbolje mjesto na vašem tijelu na koje će se uhvatiti. Ako se već prije uhvatio, tuširanje neće pomoći.

Kupaonica je idealno mjesto na kojem možete obaviti pregled kože sumnjate li na krpelja. Uzmite ručno ogledalo i pregledajte svaki centimetar kože – od pregiba među nožnim prstima, preko pupka pa sve do mjesta na tijelu koja nikada nisu vidjela svjetlo dana.

NE GNJEČITE KRPELJA

Mogli biste se zaraziti tijekom ovog postupka jer se javlja pojačano izlučivanje veće količine sekreta. Imajte na umu sljedeće: ako ste skinuli s kože ovog nametnika ne bi bilo loše sačuvati ga i odnijeti na analizu ako se pojave sumnjivi simptomi.

AKO NISTE OSJETILI UGRIZ, TO NE ZNAČI DA STE GA IZBJEGLI

Većina ljudi ne osjeti da ih je ugrizao krpelj, a to možemo “zahvaliti” njihovoj slini koja djeluje kao blagi anestetik. Možda ćete čak i uspjeti detektirati da vas je ugrizao odrasli krpelj, ali kad vas ugrize nimfa veličine sitnog zrnca maka, to ćete vjerojatno previdjeti. To minijaturno stvorenje ostat će na vašem tijelu i hraniti se danima.

KAKO SE ZAŠTITITI OD KRPELJA

Postoji nekoliko važnih savjeta:

Krpelji najčešće vrebaju u grmlju i visokoj travi, pa koristite šire i prohodnije staze.

Za boravka u prirodi preporučuje se odjeća dugih rukava i nogavica, izrađena od glatkih materijala za koje se krpelji teže prihvate. Također je poželjno da odjeća bude svjetlija kako bi krpelji bili uočljiviji.

Pomažu i sredstva za odbijanje insekata (repelenti), ali budite svjesni da ne pružaju potpunu zaštitu. Repelenti ne djeluju prema načelu “što više, to bolje” pa se pridržavajte uputa za uporabu. Nema smisla nanositi ih u prekomjernim količinama ili ispod odjeće, nego samo na otkrivene dijelove tijela.

(ordinacija.vecernji.hr)