Promjena u planu cjelodnevne nastave: Učenici obvezno u školi do 14 sati

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs potvrdio je da je, nakon provedene javne rasprave o cjelodnevnoj nastavi, odlučeno da će obvezni dio biti jedan sat kraći. To znači da će učenici obvezno biti u školi do 14 sati, a ne do 15, kako je bilo planirano.

U eksperimentalnom programu od jeseni bi trebalo sudjelovati 50 škola.

Javni poziv otvoren je do kraja ovog tjedna, a projekt će se pokusno provoditi sljedeće četiri školske godine i to za učenike od prvog do osmog razreda.

(magazin.hrt.hr)