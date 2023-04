Promjenjivo proljetno vrijeme: Evo što nas očekuje u idućim danima i kada stiže nova promjena

U nastavku travnja ne treba se nadati dugotrajnijem periodu suhog i stabilnog vremena. Što se tiče toplijeg vremena, više “sreće” tek u svibnju. Blaga zima došla nam je na “naplatu”. U danima pred nam polako ćemo vidjeti štetne posljedice mrazeva koje smo imali.

Nakon “hladnog” Uskrsa, u nastavku tjedna očekujemo blaži porast temperature zraka do četvrtka, a onda opet blaži pad temperature zraka. Nove oborine u planu su od četvrtka te u dane vikenda, kao i u tjednu koji dolazi. Osobito u prvoj polovici idućeg tjedna, ne treba očekivati suho i stabilno vrijeme, nego nestabilno i promjenjivo uz povremenu kišu. Temperature zraka će više odgovarati prosječnim temperaturama zraka za početak ožujka nego sredinu travnja.

Do kraja ovog tjedna na području Virovitičko-podravske županije očekujemo između 5-20 mm oborine, ponegdje i više. Jutarnje temperature zraka od 4°C do 7°C. Najviše dnevne od 12°C do 17°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih i zapadnih smjerova. UV indeks nizak i umjeren.

U tjednu koji dolazi, ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Hladnije u odnosu na višegodišnji prosjek. Uz više oblaka očekujemo povremenu kišu. Izgledniju početkom tjedna. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 8°C. Najviše dnevne od 11°C do 17°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren sjevernih i istočnih smjerova.

UV indeks nizak.

(www.icv.hr, kp)