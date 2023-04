S nestrpljenjem se čekaju prve domaće jagode: Kada će kupci uživati u omiljenom voću saznali smo na OPG-u Kovač

Jagoda je zasigurno jedna od najomiljenijih i najiščekivanijih voćnih vrsta koja svojim lijepim izgledom, mirisom i okusom nikog ne ostavlja ravnodušnim. No da bi se jagoda uzgojila te zablistala u svom najboljem sjaju, potrebno je puno truda i odricanja, ali ni onda nije sigurno kakav će biti učinak i hoće li ovo ukusno voće doći do svog kupca. Već smo navikli da je u poljoprivredi nažalost sve neizvjesno, posebice je tako u slučaju uzgoja jagoda.

Kako bi saznali što od ove godine očekuju proizvođači jagoda, posjetili smo OPG Kovač i vlasnika Zorana Kovača iz Sedlarice.

– Kroz proteklih dvadesetak godina probali smo sa oko 30 različitih poljoprivrednih kultura, no zadržali smo se samo na četiri za koje mislimo da su najisplativije. Stoga uzgajamo papriku, krastavce, salatu i jagode. Vremena se mijenjaju i valja misliti o tome što je dohodovnije i što će izvjesno pokriti troškove proizvodnje, odnosno uzgoja, a i donijeti neku dobit – napomenuo je naš sugovornik Zoran koji za svoj uzgoj koristi oko hektar i pol zemlje pod plastenicima, a jagoda ima pod površinom od oko 3000 kvadrata što obuhvaća oko 12.000 sadnica.

– Možemo se pohvaliti da naše jagode, koje uglavnom prodajemo trgovačkim centrima na području VPŽ i nešto i na kućnom pragu, ostavljaju dobre utiske kod potrošača, lijepe su i ukusne i na njih ljubitelj ovog voća ne može ostati ravnodušan. To je ona lijepa strana priče, ali postoji i ona druga strana o kojoj znaju vjerojatno samo voćari koji se bave jagodom. Da bi u kolovozu pripremili zemljište i kupili 10.000 sadnica potrebno je u startu izdvojiti između 4.000 i 5.000 eura. U narednom razdoblju slijedi plijevljenje, tretiranje zaštitnim sredstvima i održavanje, da bi u proljeće sve dobro očistili i pokrili te u konačnici čekali berbu koja bude obično u prvom dijelu svibnja i mora se održati u optimalnom vremenu. No, tu nastaju problemi jer se više ne može dobiti sezonskog radnika. To nije samo problem kod mene nego i kod većine naših poljoprivrednika. Trenutno imam četiri stalno zaposlena radnika, plus nas nekolicina iz obitelji, no to je premalo za ovu važnu aktivnost od koje će ovisiti kompletan biznis – rekao je Zoran te se prisjetio zadnje berbe iz svibnja prošle godine.

– Općenito gledano prošla je godina bila vrlo specifična. Bilo je hladno proljeće, a kada je zatoplilo, sve jagode su počele cvasti odjednom tako da kada je došla berba, dogodio se fijasko, jagoda je doslovce „zakuhala”. S ovim brojem radnika bilo nam je nemoguće pobrati na ukupno 6000 kvadrata 10 tona jagoda u pet dana, koliko bi bilo potrebno da jagoda ne „zakuha”. Rezultat je bio propadanje 10 tona jagoda koje kada pomnožimo s 2 eura, dobijemo gubitak od 20.000 eura. Naravno, ne ističem jagodu kao poseban primjer jer slični slučajevi su i sa nekim drugim sortama voća, no jagoda je zasigurno jedna od najosjetljivijih i oko nje je potrebno puno više pažnje – kaže Zoran.

Klimatske promjene i nedostatak radne snage samo su dio problema koji pogađaju proizvođače, ističe.

– Već je odavno poznat i problem nekorektnog tržišta, prekomjernog uvoza nekvalitetnog voća i povrća iz drugih zemalja i na prvom mjestu vrlo niska otkupna cijena koja se kreće, kao što sam već napomenuo, oko 2 eura. Svjedoci smo da u trgovačkim centrima ima jagoda tijekom cijele godine koje se uvoze iz Španjolske, Grčke i ne znam odakle sve ne. Ostavljam taj problem potrošačima, ali odgovorno tvrdim da je najkvalitetnija i najzdravija jagoda ona koja dolazi u sezoni i koja je uzgojena vrijednim rukama i velikom odricanju naših voćara. Isto se to odnosi i na ostalo voće i povrće – zaključio je Zoran koji unatoč teškoćama ne namjerava napustiti posao povrtlara i voćara.

– Prije izvjesnog broja godina napustio sam agronomski fakultet da bih se mogao maksimalno posvetiti poslu kojeg najviše volim. Probao sam sve i sva i spreman sam i dalje isprobavati i birati ono što će mojim djelatnicima, obitelji i meni osobno donijeti financijsku dobit, ali i zadovoljstvo ovog časnog posla, jer oduvijek mi je najljepša pomisao bila promatrati biljku koju si sam posadio, od klice ili sadnice do njenog bujanja i u konačnici dozrijevanja sa lijepim i ukusnim plodom – rekao nam je Zoran Kovač koji početak ovogodišnje berbe očekuje oko 10. svibnja i za koju vjeruje da će biti puno uspješnija nego prošle godine.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)