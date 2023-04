SAVJET S GRADSKE TRŽNICE Napravite domaći pekmez od luka prema receptu OPG-a Ivan Suhanek iz Virovitice

Izravnim spajanjem luka i šećera dobit ćete najjednostavniju inačicu domaćeg pekmeza od luka. Postupak pripreme je jednostavan i brz, a sama izvedba kratka. Ovako pripremljen može se koristiti odmah ili puniti u staklenku koju je potrebno nakon toga spremiti u hladnjak. Količina navedena u sastojcima dovoljna je za jednu manju staklenku.

Sastojci:

2 veće glavice žutog luka

50 g smeđeg šećera

1 žličica maslinovog ulja

2 žličice maslaca

2 žličice vode, aceta balscamica, temeljca ili octa za deglaziranje

sol po želji

Priprema:

1. Očistite luk i narežite na kolutiće. Pripazite da ne budu ni predebeli, ni pretanki, otprilike 5 mm kako se luk ne bi brzo isušio.

2. Prepržite ga na malo ulja, ili maslacu dok ne požuti. Iako je karamelizirani luk na maslacu ukusniji, maslacu obavezno dodajte i malo ulja kako ne bi zagorio. Stavite dovoljnu količinu maslaca i ulja taman da vam prekrije dno tave.

3. Dodajte šećer i na laganoj vatri, stalno miješajte dok se luk u potpunosti ne karamelizira. Ako imate veću tavu, stavite veću količinu luka, no za manje tave izbjegavajte dodavanje previše luka jer brzo počinje puštati vodu što znači da će se kuhati umjesto pržiti. Na kraju ćete dobiti karamelizirani luk, no bit će vam potrebno duže vremena. Za tavu promjera 25 cm dovoljna su 2 luka.

4. Nakon što je luk karameliziran i gotov deglazirajte tavu vodom, octom, temeljcem ili vinom kako bi zadržali i sve ukusne lagano zagorene dijelove luka. Čekajte da tekućina ispari. Možete mu dodati vinsku kvasinu ili lovorov list kako biste dobili složeniju inačicu i bogatiji okus. Naravno, ne koristi se u desertima, nego se poslužuje uz slana jela, od običnih kuhanih hrenovki do pečenih patki.

Recept preporučuje OPG Suhanek Ivan iz Virovitice, koji svoje proizvode prodaje na Gradskoj tržnici Virovitica na klupama broj 25, 26, 27, 28.

Po luk i sve druge namirnice naših lokalnih OPG-ova dođite na Gradsku tržnicu Virovitica od ponedjeljka do petka od 6 do 16 sati, a subotom od 6 do 15 sati.

