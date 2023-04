SAVJET S GRADSKE TRŽNICE Napravite domaću krem juhu od cvjetače prema receptu OPG-a Stanislav Suhanek iz Virovitice

Cvjetača ili karfiol prava je riznica zdravlja pa bi se svakako trebala naći na našim jelovnicima. Donosimo recept za domaću krem juhu OPG-a Stanislav Suhanek iz Virovitice.

Sastojci:

komadić maslaca

1 sitno nasjeckani luk

900g izrezane cvjetače

1 krumpir izrezan na komade

700 ml povrtnog temeljca

400ml mlijeka

Priprema

Zagrijte maslac na velikoj tavi. Dinstajte luk oko 5 min. Dodajte cvjetaču, krumpir, temeljac, mlijeko i začine. Kada prokuha, nastavite kuhati oko 30 minuta.

Dobro izmiješajte u blenderu dok ne dobijete kremastu, gustu juhu.

Recept preporučuje OPG Stanislav Suhanek iz Virovitice, koji svoje proizvode prodaje na Gradskoj tržnici Virovitica na klupama broj 99,101,101,102.

Po cvjetaču i sve druge namirnice naših lokalnih OPG-ova dođite na Gradsku tržnicu Virovitica od ponedjeljka do petka od 6 do 16, a subotom od 6 do 15 sati.

