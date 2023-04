STEM Fest Slavonija: Održana tribina “Kako znanost mijenja svijet” na kojoj je gostovao znanstvenik Saša Ceci

U sklopu dvodnevnog programa STEM Fest Slavonija, čija je svrha popularizirati znanost kroz STEM pristup kod djece, mladih i opće populacije građana u četiri slavonske županije, među kojima je i Virovitičko-podravska, danas (petak) je ispred Gimnazije Petra Preradovića održana tribina “Kako znanost mijenja svijet” na kojoj je gostovao Saša Ceci, viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

Riječ je o stručnjaku u područjima prirodne znanosti, fizike elementarnih čestica i polja te nuklearne fizike, a ovom je prilikom otkrio odgovor na pitanje može li znanost, te na koji način, promijeniti svijet.

– Ja se nadam da sve što radimo, pa i ono što ne radimo, zapravo mijenja svijet, a sama znanost uistinu može potaknuti promjene na bolje. Ona nam daje razumijevanje svijeta i to je ono nužno što nas pokreče da idemo dalje i radimo promjene. Moram isto tako istaknuti kako je bitno da se radi na popularizaciji znanosti, na njezinoj promociji, a upravo nam mediji omogućavaju da u kratko vrijeme dođemo do većeg broja ljudi- ističe Saša te ističe ulogu medija u razvoju znanosti.

– Ti mediji, posebice društvene mreže, mogu nam biti korisno oruđe, ali i velika opasnost. To je samo jedan od kanala preko kojeg možemo doći do velikog broja ljudi, a nama je u cilju da populacija vidi pravu vrijednost svega onoga što radimo. Moram svakako pohvaliti i ovakav oblik promidžbe, jer vrijeme i trud koji su uloženi u provedbu cijele ove priče, kao i entuzijazam, je nešto što mene uistinu oduševljava- dodao je Saša.

Spomenuti projekt provodi Dječji kreativni centar Dokkica iz Osijeka, a kao jedan od svojih zadataka ističu traženje inovativnih načina podučavanja.

– Dokkica se već dugi niz godina bavi izvaninstitucionalnim odgojem i obrazovanjem, a ujedno tražimo inovativne načine podučavanja. Polazimo od toga da su klinci mali genijalci, no nažalost zbog neadekvatnih metoda u obrazovanju njihov potencijal često ne bude iskorišten. Upravo zato stavljamo naglasak na STEM, jer to je budućnost. Omogućuje propitkivanje, kritičko razmišljanje i istraživački duh koji bi trebalo njegovati, ovakve radionice ujedno pokazuju ciljanoj skupini da znanost može biti divna, a ujedno upoznaje opću populaciju kako bi i sami razvijali svoja znanja, kako bi trebali pružiti kvalitetno obrazovanje svima, jer to je upravo što svijetu treba- istaknula je Ines Novak, predsjednica Centra.

Svoja viđenja današnje tribine s nama su podijelili učenici 1. razreda Tehničke škole, smjera mehatroničar, Ante Gavranović i Robert Željko Barčan.

– Više me zanima kako je sve nastalo nego zašto se nešto dogodilo, a upravo je to ono o čemu je Saša govorio. Dobili smo konkretne odgovore vezane uz svemir kao i o teorijama kako nastaju crne rupe i vjerujem da je kod dobrog dijela nas barem u maloj mjeri pobudio zanimanje za znanošću- rekao je Ante, a s njim se složio i Robert.

– Predavanje je bilo šireg opsega i prošli smo dosta pitanja koja bi nas mlade i trebala zanimati, a tribina je poslužila da malo promislimo o našem usmjerenju, odnosno o onome što nas uistinu zanima u životu- rekao je.

Dodajmo kako su se po završetku tribine održale radionice za sve zainteresirane u okviru programske aktivnosti PROBAJ STAM, kojima je ovaj program ujedno i zaključen.

(www.icv.hr, mra)