Što povezuje dečka iz Našica s Tomb Raiderom i popularnim metal-bendom Nightwish? Upoznajte Deana Koprija

Djeca ga obožavaju, a s tamburaškim društvom ”Dora Pejačević” osvaja nagradu za nagradom. Nimalo tipičan profesor Dean Kopri je Bolja Hrvatska Dnevnika Nove TV.

Deanova je skladba iskorištena za mobilnu igru Tomb Raider. Sad se sigurno pitate kako je dečko iz Našica postao službeni skladatelj jedne od najjačih svjetskih franšiza računalnih igara.

E, pa preko interneta. Kao fan igre objavljivao je svoje skladbe. To se lajkalo i dijelilo i – op, javili se šefovi.

– Javili su se s mailom kao: ‘Veliki fanovi ovdje, želiš li postati službeni skladatelj Tomb Raidera?’ Ja ono – pufff! Neee, kao ne! Vrlo neočekivan mail, kad to pročitaš ono – ovo se događa – navodi Kopri.

Eto što može internet. Javio mu se i poznati skladatelj Peter Connelly, dobro poznat obožavateljima Tomb Raidera.

– Završim u Londonu, u studiju s njim gdje se snima cijeli soundtrack sa simfonijskim orkestrom za album na kojem se našla moja stvar – kazao je Kopri u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.

Nemojte misliti da je to – eto, tek tako. On je akademski obrazovan glazbenik, sati i sati rada stoje iza svega.

– Imam na mobitelu hrpu glasovnih poruka, sam sebi usred noći u dva ujutro se snimim: ‘Trt-ta-ta…’ i onda se ujutro probudim – što je ovo, što si htio s tim? Da, dođu ideje same – opisuje.

Veliki utjecaj na njega imao je bend Nightwish. Bio je direktor festivala u njihovu rodnom gradu u Finskoj.

Okupljao glazbenike iz cijelog svijeta

Okupljao je glazbenike iz cijeloga svijeta. Prije koju godinu pred klavijaturistom popularnog benda izveo je nekoliko pjesama u svom aranžmanu.

Izvodiš glazbu tog skladatelja njemu, mislim da je tu poseban osjećaj. Trema nam je bila, ajme… Pritom planetarno popularnom. Da, i živućem! Ma super osjećaj i nevjerojatno zapravo da se takve stvari dogode, objašnjava Kopri.

Uspjeli su ga i rasplakati.

-Bez riječi sam! Pokušavam misliti… Ovo je nešto najslađe što sam čuo i vidio! Aranžman je bio nevjerojatan – kazao je Tuomas Holopainen, klavijaturist Nightwisha.

Prije koji dan oduševio je i prepuni Lisinski. Čak 125 tamburica sviralo je njegovu skladbu.

– Nevjerojatno! Pomisliš – ‘Kako ja? Zašto ja? Kak’ je to došlo do toga?’ – navodi Kopri i dodaje da je i zasuzio.

– Dobio sam snimku na mobitel dok je još uvijek trajao u Lisinskom – ističe.

U obitelji svi profesori glazbe

Dolazi iz obitelji u kojoj su svi profesori glazbe, pa njegove roditelje ne čudi njegov glazbeni put.

– Znala sam kuhati u jednoj prostoriji, on vježba u drugoj i onda, naravno, kad pogriješi, ja vičem: ‘Vrati se natrag, taj dio ponavljaj, ispravljaj greške, pazi na prstomet’ – prisjeća se Marina Kopri, Deanova majka.

A danas je od majke preuzeo dirigentsku palicu tamburaškog društva. I to radi – volonterski. Tamo kažu – on je kao prijatelj. Zove da provjeri jesu se ocjene ispravile, da pita kako su, ali i da ih podsjeti da vježbaju.

Zato i nižu nagradu za nagradom. Slove za zlatni tamburaški orkestar.

– Osvajamo svakakve nagrade, putujemo s njime svugdje, zbog njega, zbog toga što želi raditi s nama – navodi Marta.

– Oni znaju, kad me izlude, koliko sam na rubu, ali opet i koliko ih volim i cijenim. A ne možeš… Srce je ogromno nakon nastupa i koncerata – kazao je Kopri.

– On je rođen u glazbi, rođen u tom orkestru. On je s pet godina pjevao uz taj orkestar, putovao s nama, nastupao. To je jedan prirodan slijed njegova života – opisuje Danijel Kopri, Deanov otac.

Kao i to da ostane u Našicama. Na pitanje je li razmišljao o odlasku kaže – “nema šanse, pa ovo je grad Dore Pejačević!”

– To je grad koji je mene isto kao glazbenika inspirirao, i Dorina glazba. Imam opet i tu ljubav i odgovornost vratiti nešto gradu koji je mene na neki način isto odgojio – rekao je Kopri.

Zato o ovakvim mladim ljudima Dnevnik Nove TV radi priloge. Oni čine razliku.

(zimo.dnevnik.hr)