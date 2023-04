Streljački klub Miholjac organizira “Uskršnji turnir zračnom puškom 2023.”: Prijave su u tijeku

Streljački klub Miholjac iz Gornjeg Miholjca poziva sve strijelce na natjecanje u streljaštvu serijskom zračnom puškom, odnosno ”Uskršnji turnir zračnom puškom 2023.”.

Turnir je započeo na Uskrsni ponedjeljak, a završit će 16. travnja kada će najboljim strijelcima i ekipama biti uručena odličja. Natjecati se pojedinačno mogu sve dobne kategorije, djevojčice i dječaci Streljačke škole SK Miholjac, kadetkinje i kadeti, juniorke i juniori, seniorke i seniori, branitelji i veterani, te ekipe koje čine tri člana.

Puca se na automatskoj streljani u Gornjem Miholjcu i to dvije probne mete, svaka po 5 diabola, te 4 mete za meč, također po 5 diabola u svaku metu. Završnog dana, u nedjelju, puca se od 9 do 12 sati, a ostalim danima od 18 do 21 sat. Organizator je za najuspješnije pojedinke i pojedince po kategorijama osigurao medalje, a za ekipe pehare.

Za sve informacije i za prijavu na natjecanje zainteresirani se mogu javiti predsjedniku SK Miholjac Josipu Kovačiću na broj mobitela 091/726-4264.

(www.icv.hr, adf)