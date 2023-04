U Kinu Pitomača ovog vikenda horor „Zla smrt: Buđenje“, akcijski film „Tri mušketira: D’Artagnan“ i gala koncert „Glazbom slavimo Dan planeta Zemlje”

Ovoga vikenda u Kinu Pitomača pogledajte horor „Zla smrt: Buđenje“ te akcijski film „Tri mušketira: D’Artagnan“ i uživajte u gala koncertu „Glazbom slavimo Dan planeta Zemlje

Ovoga vikenda u Kinu Pitomača pogledajte dvije kino projekcije i uživajte na gala koncertu pod nazivom „Glazbom slavimo Dan planeta Zemlje“. Tako u petak, 21. travnja s početkom mu 20 sati, možete pogledati horor „Zla smrt: Buđenje“. U subotu, 22. travnja, kao posljednji događaj toga dana u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje, održat će se gala koncert s početkom u 19.30 sati. dok vas u nedjelju, 23. travnja u 17 sati, očekuje akcijski film „Tri mušketira: D’Artagnan“.

ZLA SMRT: BUĐENJE

Izvorno ime: Evil Dead Rise

Redatelj: Lee Cronin

Žanr: horor

Uloge: Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies

Trajanje filma: 97 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Kultna horor franšiza Sama Raimija vraća se u najkrvavijem izdanju na velika platna! Premisa čitavog serijala vrti se oko drevnog sumeranskog teksta Necronomicon Ex-Mortisa, odnosno verzije Knjige mrtvih koja služi kao portal koji vodi u dimenziju punu demona. Uvrnuta priča o dvije otuđene sestre kreće kada Beth (Lily Sullivan) posjeti svoju stariju sestru Ellie (Alyssa Sutherland) koja sama odgaja troje djece u malom stanu u Los Angelesu. Njihovo ponovno okupljanje prekinut će otkriće tajanstvene knjige duboko u unutrašnjosti Elliene zgrade koja će omogućiti buđenje zastrašujućih demona i natjerati Beth u bitku za preživljavanje dok je suočena s najstrašnijom verzijom majčinstva koju si itko može zamisliti.

GALA KONCERT „GLAZBOM SLAVIMO DAN PLANETA ZEMLJE“

Ove godine Centar za kulturu „Drago Britvić“, Turistička zajednica općine Pitomača i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije organiziraju obilježavanje Dana planeta Zemlje subotu, 22. travnja. Kao posljednja manifestacija u sklopu obilježavanja Dana planeta zemlje, u Centru za kulturu „Drago Britvić“, održat će se koncert pod nazivom „Glazbom slavimo Dan planeta Zemlje“, a na kojem će nastupiti Matej Meštrović, Borna Šercar, Jan Stilinović i Ansambl Bum Bam.

TRI MUŠKETIRA: D’ARTAGNAN

Izvorno ime: Les trois mousquetaires: D’Artagnan

Redatelj: Martin Bourboulon

Žanr: akcija, avantura, povijesni

Uloge: François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green

Traganje filma: 122 min

Godina: 2023

Država: FRA

Sadržaj filma: Roman Alexandra Dumasa književni je klasik koji je već nekoliko puta ekraniziran za velika platna, no ova raskošna adaptacija predstavlja nove likove i brojne lokacije, od slavnog Louvrea do Buckinghamske palače, preko oluka Pariza do opsade La Rochellea… Nevjerojatna, herojska priča, govori o mladiću po imenu dArtagnan koji od kuće odlazi u Pariz, nadajući se da će postati mušketir garde. Unatoč neuspješnoj regrutaciji, on ipak postaje dio trojice najdojmljivijih mušketira – Athosa, Aramisa i Portosa – i ubrzo se uklopi u njihov način života. U kraljevstvu podijeljenom vjerskim ratovima i pod prijetnjom britanske invazije, šačica muškaraca i žena ukrstit će mačeve i vezati svoju sudbinu za sudbinu Francuske.

(www.icv.hr, ib)