U Virovitici održan mirni prosvjed Građanske inicijative “ZA djecu”: Traže dječji doplatak od 100 eura za svako dijete

U Virovitici se danas (subota) 40-ak roditelja i djece okupilo na mirnom prosvjedu u organizaciji Građanske inicijative “ZA djecu”. Članovi Inicijative traže ukidanje cenzusa i fiksni dječji doplatak za svako dijete u iznosu od 100 eura te povećanje uvećanog doplatka za djecu s teškoćama u razvoju. Mirni prosvjedi održani su danas u isto vrijeme u 20-ak gradova diljem Hrvatske.

Uz ukidanje cenzusa i fiksni dječji doplatak, Inicijativa traži povećanje uvećanog doplatka za djecu s teškoćama u razvoju za prvi i drugi stupanj oštećenja na 150 eura, a treći i četvrti na 200 eura.

– Roditelji su zakinuti trenutnim Zakonom i određenim dohodovnim cenzusom. Tek oko 250 tisuća djece uopće ima pravo na doplatak i on iznosi od 26 eura po djetetu, do 110 eura za dijete s težim ili teškim invaliditetom. Mnogi roditelji su i zbog nekoliko centi iznad cenzusa skinuti s popisa. Dječji doplatak nije socijalna pomoć, ali po trenutnom Zakonu on takav ispada. Želimo da dječji doplatak postane pravo svakog djeteta – rekla je Mirela Blažević, koordinatorica virovitičkog prosvjeda.

Jedna od majki koja je bila na mirnom prosvjedu je Marija Tambolaš, majka četvero djece, od kojih su dvije najpoznatije sijamske blizanke u Hrvatskoj, Valentina i Kristina.

– Želimo ukazati kako je svako dijete u Hrvatskoj jednako vrijedno i ima pravo na dječji doplatak. Nažalost, zbog cenzusa većina roditelja koji su zaposleni ne mogu ostvariti ovo pravo. Želimo da ona postane prava demografska, a ne socijalna mjera, kako ju sada svi doživljavaju. Oni koji misle da će se roditelji obogatiti na dječjem doplatku, misle krivo. Taj novac je namijenjen djetetu i vjerujte da u potpunosti ode na potrebe djeteta, a iznos koji je sada, ne pokriva niti mali dio potreba. Roditelji koji imaju bolesno i nepokretno dijete najbolje znaju koliko toga moraju platiti sami ili se snaći kako znaju – rekla je Marija Tambolaš.

