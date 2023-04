U Virovitici otvoren dvodnevni STEM Fest Slavonija: Veliki broj djece, mladih, ali i odraslih ima priliku sudjelovati u zabavnim edukativnim aktivnostima

U Virovitici je danas (četvrtak) započeo STEM Fest Slavonija. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji čija je svrha popularizirati znanost kroz STEM pristup kod djece, mladih i opće populacije građana u četiri slavonske županije među kojima je i Virovitičko-podravska.

Velik broj djece, mladih i građana kroz dva dana održavanja sudjelovat će u edukativnim aktivnostima usmjerenima na STEM. Manifestacija se održava ispred Gimnazije Petra Preradovića, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Gradom Virovitica.

Aktivnost je dio projekta Kreativna STEM revolucija u Slavoniji, čiji je opći cilj jačanje kapaciteta Dječjeg kreativnog centra DOKKICA i Udruge za razvoj zajednice Kreaktiva za razvijanje održivih programa aktivnog uključivanja djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a na području istočne Hrvatske, a provodi ga Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka u partnerstvu s Udrugom za razvoj zajednice Kreaktiva, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskim i arhitektonskim fakultetom Osijek, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Tehničkom školom Nikole Tesle Vukovar.

Manifestaciju je otvorio virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, a samom otvorenju nazočili su pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije Martina Bunić, zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek – Golinac, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica, ravnatelj Gimnazije Petra Preradovića Virovitica Kristijan Gostimir, te učenici osnovnih i srednjih škola s područja VPŽ.

-Virovitica ima najveći broj prijavljenih učenika na STEM Festu, odnosno na edukativnim STEM radionicama i to me zaista raduje zbog činjenice da su mladi svjesni života koji nosi neke nove izazove i mogućnosti. Naravno, ne govorimo samo o mladima, već se jednostavno svi moramo prilagoditi vremenu i trenutku u kojem živimo. Tehnologija ide naprijed, sve se mijenja, a naše mlade generacije tog su itekako svjesne, tehnologija im je doslovno na dlanu, imaju mogućnosti koje mi nismo imali. Mladi danas preko društvenih mreža mogu komunicirati sa svojim vršnjacima ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta, razmjenjivati rezultate, svoje ideje i na taj način postati stvarni kreatori budućnosti, ne samo grada i države u kojoj žive, nego i cijelog svijeta. Danas je vrlo važno kod mladih ljudi potaknuti tu njihovu inovativnost kako bi se što više uključivali u ovakve radionice i razvijali svoje vještine. Upravo je ovaj STEM Fest izvrsna prilika da ti mladi ljudi pokažu ono što znaju i da nadograde svoje znanje – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Da Virovitičko-podravska županija ima veliko iskustvo u STEM projektima, dokaz je i najbolji hrvatski EU projekt “Budi STEMpatičan” u kategoriji “Doprinos znanosti i inovacijama” za kojeg je VPŽ 2020. godine primila nagradu iz ruku šefice Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu Violete Simeonove Staničić, ali i Dva centra izvrsnosti: Centar izvrnosti novih tehnologija u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina i Centar izvrsnosti u Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica, naglasila je tom prigodom županijska pročelnica Martina Bunić.

-Zahvaljujem Ines Novak i svima onima koji su ovu dvodnevnu manifestaciju i edukativne radionice doveli u Virovitičko-podravsku županiju i grad Viroviticu. U radionicama sudjeluju učenici iz osnovnih i dvije srednje škole koji su bili zainteresirani za STEM fest. Na radionicama će kroz dva dana biti više od 300 učenika, ali i njihovih roditelja, kao i drugih zainteresiranih građana koji žele zakoračiti u svijet STEM-a. Virovitičko-podravska županija i sada sudjeluje u velikom STEM projektu, u projektu u kojem će osigurati regionalni-znanstveni centar u Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina i ispostavu regionalno-znanstvenog centra u Osnovnoj školi Suhopolje koji će u 2024. godini svima biti na raspolaganju za sva STEM područja za koja učenici budu zainteresirani. To je projekt u kojem je Virovitičko-podravska partner Osječko-baranjskoj županiji. Želim svima ugodan boravak, da u potpunosti iskoriste ovo što im se nudi kroz dva dana održavanja – rekla je pročelnica Bunić.

Više o manifestaciji STEM Fest Slavonija, kao i projektu “Kreativna STEM revolucija u Slavoniji” i edukativnim radionicama koje će se kroz dva dana održavati u Virovitici, rekla nam je Ines Novak, predsjednica Dječjeg kreativnog centra “Dokkica” i voditeljica projekta “Kreativna STEM revolucija u Slavoniji”.

-U suradnji s projektnim partnerima i timovima osmislili smo pet jedinstvenih STEM učila, a to su neuronska postaja, vidjeti okom nevidljivo, kemija u boji, održiva zajednica i kriptografija. Ta učila su, može se reći, pomoćno sredstvo pri izvođenju ovih STEM radionica. Pomoću njih djeca uče različita područja znanosti, a ono što je najvažnije je da uče kroz igru i na zabavan način, što uvelike pridonosi boljoj učinkovitosti i boljim ishodima učenja. Za sve ostale zainteresirane građane tu su volonteri iz Udruge Kreaktiva koji će uz različite pristupe i sadržaje svima omogućiti jedan nezaboravan STEM doživljaj – kazala je Novak.

Prvi dan manifestacije (četvrtak) provodit će se STEM radionice za organizirane grupe učenika osnovnih škola, a nakon toga u okviru programske aktivnosti STEM FAMILY roditelji i djeca mogu sudjelovati u različitim STEM aktivnostima.

Za drugi dan manifestacije (petak) planirano je predstavljanje projekta “Kreativna STEM revolucija u Slavoniji” i jedinstvenih STEM učila koje je osmislio projektni tim u sastavu predstavnika nositelja i partnera projekta, a od 10:00 do 11:00 sati planirana je STEMOLOVKA – susret predstavnika, ustanova, tvrtki, udruga i pojedinaca koji djeluju u području STEM-a. Nakon toga, od 11:00 do 14:00 sati provodit će se STEM radionice za organizirane grupe učenike srednjih škola, te od 14:00 do 16:00 sati održat će se tribina za mlade “Kako znanost mijenja svijet” na kojoj će gostovati nagrađivani Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković. Od 16:00 do 17:00 slijede otvorene radionice za sve zainteresirane građane u okviru programske aktivnosti PROBAJ STEM. U 17:00 sati slijedi predstavljanje rezultata dvodnevnih aktivnosti i zatvaranje manifestacije.

Na manifestaciji će se organizacijskom timu pridružiti predstavnici osječke IT tvrtke ORQA koji će posjetiteljima predstaviti najnoviji proizvod edukacijski STEM komplet za djecu koji sadrži elemente za sastavljanje edukacijskog drona za upravljanje uz pomoć FPV video naočala.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo, M. Bašić)