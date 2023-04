U Virovitici počeli radovi na trećoj etapi brze ceste: “Krećemo u realizaciju jednog od najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj”

Uvođenjem izvođača radova u posao, danas (utorak) počeli su radovi na trećoj etapi dugoočekivane brze ceste od Virovitice prema Špišić Bukovici, a koja će se nastavljati dalje prema Bjelovaru i Zagrebu.

Radovi za etapu tri su podijeljeni u dva ugovora. Riječ je o čvorištu Virovitica koji će se nalaziti kod nadvožnjaka na izlazu iz grada prema prigradskom naselju Korija, a za koji je potpisan ugovor vrijedan 9,9 milijuna eura bez PDV-a s tvrtkom Osijek – Koteks d.d. Drugi ugovor se odnosi na dionicu dugu 5,6 kilometara od Virovitice do Špišić Bukovice, a čiji je izvođač zajednica ponuditelja, tvrtke Colas Hrvatska d.d. i Geotehnika d.o.o. Ugovor je vrijedan 18,9 milijuna eura bez PDV-a.

Rok za izgradnju čvora Virovitica je 18 mjeseci, a dionice do Špišić Bukovice 24 mjeseca.

Otvorenju radova nazočili su potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, župan virovitičko-podravski Igor Andrović sa suradnicima, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa suradnicima, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, zamjenik gradonačelnika Slatine Ilija Nikolić, predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, načelnici općina s područja VPŽ Hrvoje Miler (Špišić Bukovica), Đuro Bukvić (Lukač), Goran Doležal (Suhopolje), Josip Vučemilović-Jurić (Gradina), Željko Grgačić (Pitomača), Alen Jurenac (Čačinci), Berislav Androš (Sopje), Mato Damjan (Crnac) i Predrag Filić (Voćin), predstavnici izvođača radova…

Potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izrazio je zadovoljstvo početkom radova.

– Krećemo u realizaciju jednog od najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj, izgradnju brze ceste. Ono na što smo najviše koncentrirani je da se Virovitica razvija. Grad je to koji ima ima velike potencijale i koji je čitavo ovo vrijeme razvijao velike projekte u gospodarstvu. Naravno, i čitava Virovitičko-podravska županija ima strašan potencijal i tu se događaju zaista pozitivni trendovi, kada govorimo o razvoju gospodarstva. Dakle zaista je bitno napraviti tu brzu cestu. I sami, dolazeći ovdje danas, bilo od strane Bjelovara ili Kutine, vidimo da je županija zaista dislocirana na neki način i da ozbiljnijeg razvoja gospodarstva i poduzetništva nema, ali ni života općenito, bez izgradnje te ceste – rekao je Butković te najavio raspisivanje natječaja za prvih 15 kilometara dionice od Bjelovara prema Virovitici u ovoj godini.

– Nakon prvih 15 kilometara, slijedi natječaj za dodatnih 20 kilometara u 2024. godini. Plan je da se spoj između Bjelovara i Virovitice završi u četiri godine, tako da bi onda konačno imali spojenu Viroviticu na Bjelovar, a onda kasnije Bjelovar s brzom cestom prema Zagrebu. Što se tiče drugog dijela, prema mađarskoj granici, tu moramo sa susjednom državom odrediti točku spoja, to još nismo učinili, moramo s njima sjesti i dogovoriti, a nakon toga će se krenuti u pripremu dokumentacije kako bi išla realizacija i te, posljednje faze spoja Virovitice prema mađarskoj granici – rekao je Butković.

Zadovoljstvo početkom radova izrazio je saborski zastupnik Josip Đakić.

– Nakon dugo vremena, rada i borbe sa projektom i ishođenjem sve dokumentacije koja je bila potrebna, danas smo sretni da su napokon strojevi izvođača radova počeli raditi na dionici Virovitica – Špišić Bukovica, kao i na čvoru Virovitica. Vjerujem da će radovi biti napravljeni u roku i da će se u roku otvoriti i druga dionica kako bi se završila brza cesta koja ima ogroman gospodarski i životni značaj za grad Viroviticu, kao i za cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Puno je problema od ideje do realizacije, puno se istrošilo vremena i nadam se da izvođači radova neće imati prepreka i da će se radovi odvijati kako je predviđeno te da ćemo se što prije voziti brzom cestom – rekao je Đakić.

Župan virovitičko-podravski Igor Andrović istaknuo je kako je početak gradnje brze ceste povijesni dan za županiju.

– Ovo je ono o čemu su generacije sanjale, o čemu godinama pričamo. S današnjim danom krećemo u realizaciju boljeg i kvalitetnijeg spajanja Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice sa Zagrebom. Radovi od Farkaševca prema Bjelovaru idu prema nama, ali danas, ovdje u Virovitici, kreću i radovi na području naše županije. Virovitičko-podravska županija je jedina županija koja nema niti kilometar brze ceste niti kilometar autoceste i to će se ovim projektom promijeniti. Brza cesta će puno značiti i za Viroviticu i cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Ona će generirati i rast gospodarstva i rast životnog standarda, kako na području Virovitice tako i naše županije, ovog dijela Slavonije. Danas smo sretni i ponosni i manje je bitno koja je ovo dionica, bitnije je da su radovi počeli. Završetak cijele dionice do Bjelovara očekujemo za četiri godine, jer od današnjeg dana, ovaj projekt više nitko ne može zaustaviti. Hvala Vladi Republike Hrvatske i premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Olegu Butkoviću i predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta Josipu Škoriću na ovom velikom danu – rekao je Andrović.

Da je riječ o povijesnom danu za Viroviticu i županiju, potvrdio je i gradonačelnik Ivica Kirin.

– Ako gledamo kronološki, napori za izgradnju ceste koja će Viroviticu spojiti sa Zagrebom traju preko 30 godina. Još 1992. godine Donji dom Županijske skupštine donio je zaključak o potrebi izgradnje ceste koja će preko Bjelovara spojiti Viroviticu sa Zagrebom. Na tom spoju se intenzivno radilo i 2007. godine na inicijativu gospodina Josipa Đakića i mene. Rađena je dokumentacija i napravljena je studija utjecaja na okoliš za autocestu A13, da bi kasnije cesta bila preimenovana u D12. Od prvog spomena te ceste prošla je 31 godina, a 16 godina se intenzivno radilo. Održali smo stotine sastanaka, mijenjale su se uprave i vlade, a za mandata ove Vlade stvari su se konačno pokrenule. Iako će se cesta graditi u dvije trake, sva dokumentacija i svi imovinsko-pravni odnosi bit će riješeni za četiri trake kako bi se s povećanjem prometa mogao neometano graditi i drugi prometni trak. Poanta priče je – put do Zagreba trajat će sat vremena. Ova cesta je, osim kraćeg puta, iznimno važna i zbog razvoja gospodarstva te stavljanja u punu funkciju poduzetničkih zona grada Virovitice, osobito megazone Zapad II koja se prostire na 359 hektara i trenutno je najveća u Hrvatskoj – rekao je Kirin.

Da više nema povratka i “stajanja” naglasio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

– Ovo je važan projekt ne samo za Viroviticu, nego i za cijeli ovaj dio Hrvatske. Hvala Gradu i Županiji na značajnoj pomoći kod pripreme ovog projekta, jer da nije bilo te pomoći pitanje je kad bi krenuli s radovima. Danas počinjemo s radovima i ne stajemo dok se ne izgradi cijela dionica ceste do Bjelovara, to je danas najvažnija poruka. Za dvije godine ćemo imati mjerenje prolaznog vremena i voziti se dionicom do Špišić Bukovice, do tada ćemo već biti u punim radovima na cijeloj dionici – rekao je Škorić.

Radovi će se odvijati u etapama te će za to vrijeme promet biti privremeno reguliran.

– Svaka promjena regulacije prometa bit će najavljena, molimo za strpljenje. Znamo da je ovo međunarodni pravac i da je prometno, ali molimo vozače da se pridržavaju privremene prometne regulacije – apelirao je Škorić.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)