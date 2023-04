Ukidaju li se prešutni minusi u bankama? Evo što kažu HNB i HUB

S obzirom da se u ovim obavijestima navodi da novi korisnici neće imati pravo na prešutni minus, a da će postojeći korisnici imati to pravo još samo određeno vrijeme, N1 pitao je HNB i Hrvatsku udrugu banaka (HUB) znači li to da se ukidaju prešutni minusi, prenosi poslovni.hr.

– S obzirom na to da je ispitivanje HNB-a pokazalo da su na našem tržištu postala dominantna prešutna prekoračenja koja su slabije regulirana, imaju višu kamatu i potrošačima pružaju niži standard zaštite u odnosu na dopuštena prekoračenja, svrha Memoranduma je omogućiti prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja čime će se osigurati bolja zaštita potrošača kojima je odobreno prešutno prihvaćeno prekoračenje- kazali su iz HNB-a.

Također navode da su se banke memorandumom obvezale “da će najkasnije do 30.6. ove godine potrošačima omogućiti prelazak na dopušteno prekoračenje”. Stoga su korisnicima počele pristizati obavijesti o nadolazećim promjenama u cilju prelaska s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja.

– U skladu s odredbama Memoranduma banke će najkasnije do 30. lipnja 2023. omogućiti i ponuditi potrošačima korištenje dopuštenog prekoračenja i to tako da će u pozivu svakog potrošača korisnika prešutno prihvaćenog prekoračenja obavijestiti o mogućnosti da njegovo prešutno prihvaćeno prekoračenje, a ovisno o odluci Banke u cijelosti ili najmanje do polovice ukupnog iznosa zamijeni s dopuštenim prekoračenjem uz navođenje svih bitnih uvjeta kako prešutno prihvaćenog prekoračenja kojega potrošač trenutno koristi, tako i uvjeta ponuđenog dopuštenog prekoračenja- rekli su iz HUB-a.

Iako niti HUB niti HNB nisu htjeli eksplicitno i nedvosmisleno potvrditi da se uskoro ukida prešutni minus, iz navedenih odgovora i obavijesti banaka jasno se može zaključiti da prešutni minusi više neće biti dostupni korisnicima.

(poslovni.hr)