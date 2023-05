1. ŽNL Bedeković ‘skinuo’ penal Nemčecu, susjedski remi u Lukaču: Bratstvo s tri nova boda na drugoj poziciji, susret u Zdencima prekinut u 76. minuti

Do kraja natjecanja u 1. županijskoj nogometnoj ligi ostala su još dva kola, a sve zanimljivija je broba za drugo mjesto, kao i za ligaški opstanak.

Prvi od dva derbija za vrh odigran je u subotu između susjednih klubova, Lukača 05 i Dinama iz Kapela Dvora. U prvom dijelu obje momčadi propustile su nekoliko izglednih prilika za zgoditke.

Na početku nastavka, u 54. minuti, domaći nogometaši izigrali su gostujuću obranu, a Mihael Šoštar je poentirao za 1:0. I dalje se igralo otvoreno i napadački, a igračima Dinama u dva navrata domaći vratar Natanael Vidak bio je nepremostiva prepreka. U samo dvije minute požutjela su oba trenera, Miroslav Čor i Mile Grdić.

Siloviti udarac Slavka Jagarinca u 72. minuti Vidak nije mogao zaustaviti te je rezultat poravnat na 1:1. Nekoliko minuta kasnije, zbog drugog žutog kartona, igru je morao napustiti domaći veznjak Karlo Pelko. Domaća momčad, iako si igračem manje, kreće po pobjednički zgoditak. U 80. minuti sudac Nikola Kristić pokazuje na bijelu točku u korist Lukačana. Loptu je uzeo Mateo Nemčec, ali je Mario Bedeković obranio njegov udarac, što ga je prometnulo u najboljeg pojedinca ovog derbija. Do kraja se rezultat nije mijenjao.

Lukač 05 – Dinamo Kapela Dvor 1:1

Igrač utakmice: Mario Bedeković

Drugi je derbi za vrh odigran u nedjelju u Orahovici, gdje je Mladost iz Čačinaca ugostila Bratstvo iz Gornjeg Bazja. “Domaća” momčad bolje je otvorila susret i povela zgoditkom Florijana Rupčića u 18. minuti. Kako je vrijeme odmicalo gosti su bili sve bolji.

U drugoj minuti nastavka Filip Rebić poravnao je na 1:1. Deset minuta kasnije Leo Hokman doveo je gostujuću momčad u prednost s bijele točke. Izvrsnim udarcem u 71. minuti Kristijan Mrazović povećava prednost Bratstva na 3:1. Šest minuta prije kraja utakmice Ivan Mužar dalekometnim udarcem postavio je konačnih 3:2.

Mladost Čačinci – Bratstvo Gornje Bazje 2:3

Igrač utakmice: Kristijan Mrazović

Vodeća Sloga na svom terenu u Zdencima lako je došla do tri nova boda u susretu s Crncem. Gosti su doputovali sa samo deset igrača, ali su ipak prvi došli do pogotka. U 13. minuti domaću mrežu pogodio je Dominik Kapetanović. Do odlaska na odmor domaći nogometaši su sve postavili na svoje mjesto. Poravnao je Milan Prlić u 25. minuti, a prednost domaćoj momčadi od 3:1 donijeli su Renato Pecolaj u 35. i David Bušljeta u 42. minuti.

U 55. minuti Luka Mataija povećava na 4:1, a zatim slijede dva pogotka Davida Bušljete u 60. i 64. minuti. Priču sa zgodicima zaključio je Ivan Ugarković u 69. minuti. Sudac Nikola Kristić bio je u 76. minuti prisiljen odsvirati kraj, jer je gostujuća momčad ostala s nedovoljnim brojem igrača za igru.

Sloga Zdenci – Crnac 7:1

Igrač utakmice: David Bušljeta

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc, V. Grgurić)