1. ŽNL Kapelčanima derbi kola, Lokinger u posljednim minutama za bod Borove protiv Rezovca, Sloga u Miljevcima potvrdila naslov, Giber nosio Mikleuš do desete ovosezonske pobjede

U prvoj utakmici 23. kola 1. županijske lige, nogometaši Bratstva su na svom Školskom vrtu u Gornjem Bazju uvjerljivo pobijedili nekompletni Dinamo iz Četekovca rezultatom 6:1.

U sedmoj minuti mrežu Domagoja Lozera pogodio je Mateo Pšihistal, a samo dvije minute kasnije strijelac je bio Mihael Viljevac. Do odlaska na odmor precizan je bio i Filip Rebić u 31. minuti za 3:0.

Hrvoje Ibričić u 50. minuti smanjuje prednost Bratstva na 3:1. Taj pogodak razbudio je domaće igrače, koji su do kraja utakmice postigli još tri pogotka. Dvostruki strijelac bio je Dario Godeč u 66. i 81. minuti, dok se jednom u listu strijelaca upisao Marko Vinak u 77. minuti.

Domaća momčad je odigrala u osam dana tri jake utakmice. Usprkos tome došla je do uvjerljive pobjede. U igri su se posebno istakli Filip Rebić i Kristijan Mrazović.

Bratstvo Gornje Bazje – Dinamo Četekovac 6:1

Igrač utakmice: Filip Rebić

U Miljevcima je domaća Mladost, koja se bori za opstanak u ligi, ugostila lidera, Slogu iz Zdenaca. Gosti su poveli u 24. minuti. Strijelac je bio Mario Duspara s bijele točke. U 80. minuti sudac Vlado Lukac ponovno je pokazao na bijelu točku u korist gostujuće momčadi. Ovog puta loptu je uzeo Renato Pecolaj. Domaći vratar Dario Pohiba uspio je zahvatiti loptu, ali je ona ipak završila u mreži. Ipak, zgoditak je poništen, jer su dva gostujuća igrača prilikom izvođenja jedanaesterca prerano utrčala u kazneni prostor.

Tri minuta prije kraja utakmice Mateo Jerešić postigao je drugi pogodak za Slogu, čime je potvrdio pobjedu, ali ujedno i naslov prvaka, jer tri kola prije kraja Sloga ima nedostižnih deset bodova prednosti.

-Mi smo svoj cilj ostvarili i sada možemo bez opterećenja igrati do kraja natjecanja. Igru naše momčadi nosio je Luka Mataija – prokomentirao je trener Sloge Danijel Ciglar.

Mladost Miljevci – Sloga Zdenci 0:2

Igrač utakmice: Luka Mataija

Po izuzetno teškom i vodom natopljenom terenu u Borovi, odigran je susjedski derbi u kojem je istoimeni domaćin ugostio momčad Rezovca. Igrači su teško mogli kontrolirati loptu, tako da je u igri bilo puno pogrešaka.

Sredinom prvog dijela gosti iz Rezovca nekoliko minuta dominirali su terenom što su materijalizirali zgoditkom Matea Tomića iz slobodnog udarca u 29. minuti. U prvoj minuti nastavka Tomić je svojim drugim zgoditkom povećao gostujuću prednost na 2:0.

Uvjeti za igru bili su sve teži, ali je utakmica nastavljena. Domaći nogometaši, kako je vrijeme odmicalo, igrali su sve bolje i uspjeli smanjiti gostujuću prednost u 74. minuti. Strijelac prvog domaćeg pogotka bio je Mateo Gegić. Kada su već gotovo svi počeli razmišljati o kraju utakmice, Luka Lokinger u 89. minuti svojim pogotkom postavio je konačnih 2:2.

Borova – Rezovac 2:2

Igrač utakmice: Luka Lokinger

Na stadionu Kurija u Kapela Dvoru susreli su se direktni konkurenti u borbi za sam vrh tablice, domaći Dinamo i Mladost iz Čačinaca.

U šest minuta domaća momčad povela je s dva pogotka Slavka Jagarinca u 35. i 41. minuti. Minutu prije odlaska na odmor Nikola Krmpotić smanjio je domaću prednost na 2:1.

U trećoj minuti nastavka Ivan Jukić poravnao je rezultat na 2:2. To nije pokolebalo domaću momčad, koja je nastavila igrati svoju igru. Sredinom drugog dijela Dinamo ponovno ima dva pogotka prednosti. Strijelci su bili Alen Hodak u 56. i Mirko Iličić u 62. minuti. Svojim drugim pogotkom, kada je lopta očistila ‘paučinu’ u samom kutu domaće mreže u 69. minuti, Ivan Jukić vratio je neizvjesnost utakmici. Do kraja se igralo obostrano otvoreno i napadački. Na domaćim vratima ponovno je bio igrač Mario Bedeković, ali se to nije osjetilo jer je s nekoliko sjajnih intervencija uspio očuvati svoju mrežu. To je bio treći poraz u nizu momčadi iz Čačinaca.

Dinamo Kapela Dvor – Mladost Čačinci 4:3

Igrač utakmice: Slavko Jagarinac

Lukač 05 na gostovanje kod posljednjeplasiranog Podravca u Sopje otputovao je sa samo 11 igrača. Drugoplasiranu momčad lige u početnu prednost doveo je Josip Šoštar u sedmoj minuti susreta. Četiri minute prije odlaska na odmor Matej Rastija iz slobodnog udarca poravnao je na 1:1.

Na početku nastavka u 48. minuti svojim drugim zgoditkom Josip Šoštar ponovno dovodi Lukač u minimalnu prednost. Konačnih 3:1 za Lukačane postavio je svojim zgoditkom mladi Luka Skupnjak u 68. minuti. Svojom igrom i borbenošću na utakmici u Sopju posebno se istakao Mateo Rajnović.

Podravac Sopje – Lukač 05 1:3

Igrač utakmice: Mateo Rajnović

Mikleuš je na svom travnjaku ugostio DOŠK iz Dolaca. U prvom dijelu utakmice mreže su mirovale, ali su se zato strijelci raspucali u nastavku igre. Igrači Mikleuša zgodicima Tomislav Gibera u 55. i Leona Kokoške u 70. minuti igre vode 2:0. Gosti se ne predaju. Mihael Nikolić u 80. minuti smanjio je na 2:1, a pet minuta kasnije Boris Cabicar s bijele točke poravnao je rezultat na 2:2 .

Tri minute prije kraja utakmice sudac Nikola Kristić ponovno je pokazao na bijelu točku, ali ovog puta za domaću momčad. Loptu je uzeo kapetan, ujedno i predsjednik kluba Tomislav Giber te je svojoj momčadi osigurao pobjedu.

Mikleuš – DOŠK Dolci 3:2

Igrač utakmice: Tomislav Giber

Slavonija iz Sladojevaca doputovala je u Crnac kod istoimenog domaćina kao favorit. Tu svoju ulogu Sladojevčani su, usprkos blatnom i vodom natopljenom travnjaku, potvrdili na terenu. Kristian Ferenčak u 15. minuti Slavoniju dovodi u prednost. U drugom dijelu gosti su postigli još dva pogotka. Strijelci su bili Mateo Novaković u 53. i Kristijan Ojurović u 87. minuti.

Crnac – Slavonija Sladojevci 0:3

Igrač utakmice: Kristian Ferenčak

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)