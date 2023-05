2. HRL SJEVER Virovitičke rukometašice pobjedom zaključile sezonu: Dora Koprek najefikasnija lavica s 9 pogodaka

Proteklog vikenda odigrano je posljednje 22. kolo 2. HRL Sjever, a u zadnjoj ovosezonskoj utakmici lavice su na domaćem terenu ugostile Garešnicu.

Povele su gošće 2:0, no nakon toga Virovitičanke preuzimaju kontrolu nad utakmicom te ubrzo dolaze do 8:3. Niti u nastavku prvog dijela nije bilo prevelikih promjena, a igračice Darka Grdića do odlaska na odmor otišle su na +6 (22:16).

Ista slika na terenu gledala se i u drugih 30 minuta. Posebno raspoložene bile su Dora Koprek, koja je postigla 9, te Nika Deskar i Ena Jug koje su upisale po 8 zgoditaka, a konačan rezultat utakmice glasio je 46:39.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Helena Zeman, Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 9, Lukrecia Veršec 5, Nadia Dujmović 1, Klara Crnoja 7, Nea Kovač 2, Nika Deskar 8, Ena Jug 8, Lana Lipovac, Tena Mioč-Cabadaj 4, Jelena Pratljačić 2, trener: Darko Grdić.

Podsjetimo, lavice su ovu sezonu završile na visokom 3. mjestu iza Zeline, koja se okitila naslovom prvaka, te drugoplasiranog Đurđevca.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)