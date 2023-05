2. ŽNL ISTOK Zrinski u zaostalom susretu 17. kola uvjerljivo slavio protiv Grabića

Jučer (četvrtak) je u Grabiću odigrana zaostala utakmica 17. kola 2. ŽNL Istok u kojoj su snage odmjerili istoimeni domaćin i ovosezonski prvak Zrinski iz Nove Bukovice.

Gosti su bez većih problema došli do nova tri boda, a golijadu je otvorio Matej Bračun u 7. minuti utakmice. Do odlaska na odmor mrežu je pogodio Robert Šomođi, isti je igrač povisio na 3:0 u 58. minuti, dok su do isteka 90. minute utakmicu riješili Tomislav Kurtić, koji je postigao dva, i Alen Pipek s jednim zgoditkom.

Zrinski je novom pobjedom došao do 15 ovosezonskog slavlja, dok je Grabić ostao na 6. mjestu s 25 osvojenih bodova.

17. kolo:

Grabić – Zrinski (NB) 0:6

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)