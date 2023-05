2. ŽNL ISTOK Zrinski uvjerljivom pobjedom u Ćeralijama potvrdio naslov prvaka: Munja slavila na gostovanju kod Standarda

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 15. kola 2. ŽNL Istok.

Nogometaši Zrinskog uvjerljivom pobjedom na gostovanju u Ćeralijama potvrdili su naslov prvaka. Na poluvrijeme su gosti otišli na prednost 2:0 golovima Domagoja Varge i Daria Petrovića, dok je pitanje pobjednika riješeno u nastavku. U drugom dijelu četverostruki strijelac bio je Danijel Podmanicki, svoj drugi gol na utakmici postigao je Varga, dok se u listu strijelaca upisao i Roberto Gorički.

U zanimljivoj utakmici u Novoj Šarovki Munja je došla do nova tri boda. Zdenko Lončarek doveo je Standard u vodstvo u 40. minuti, no domaćini nisu uspjeli do predaha zadržati prednost. Za 1:1 pogodio je Slaven Mimić. Do prve prednosti gosti su došli u 65. minuti kada je pogodak postigao Matija Bošnjak, susret je još jednom u egal vratio Branko Tušek 10 minuta kasnije, dok se za tri boda Munje u 85. minuti pobrinuo Robert Sudarić.

Osam zgoditaka postignuto je u Čađavačkom Lugu gdje je Krčevina slavila protiv oslabljenog Dinama iz Josipova koji je ovaj susret odigrao s 9 igrača. Golovima Mateja i Tomislava Androša Dinamo je u 22. minuti imao prednost 2:0, smanjio je u 40. Milorad Šipka, no u prvih 45 minuta gosti su postigli još jedan zgoditak. Strijelac je bio Ivan Tašić. Brojčano stanje nogometaši Krčevine iskoristili su u nastavku. Prvo su izjednačili golovima Maria Colarića i Milorada Šipke, za 4:3 pogodio je Sebastijan Herceg, dok je utakmicu svojim drugim golom, za konačnih 5:3, zaključio Colarić.

Plavi iz Jugovog Polja bodove su upisali na gostovanju u Grabiću, strijelci su bili Željko Gojmerac i Teo Matovina, dok je dvoboj dvije Mladosti završio slavljem domaćina iz Čađavice s minimalnih 1:0, pogodak odluke postigao je Tomislav Kovač u 55. minuti.

