3. NL SJEVER Momčad Virovitice zgodicima Krznarića i Suvajca došla do boda u Ludbregu

U 23. kolu 3. nogometne lige Sjever, momčad Virovitice osvojila je bod odigravši 2:2 na gostovanju kod direktnog suparnika u borbi za opstanak u ligi, Podravine u Ludbregu.

Virovitičani su dobro ušli u utakmicu, ali su domaći nogometaši iskoristili jednu prigodu u 32. minuti te poveli pogotkom Lea Tropšeka. Do odlaska na odmor gosti su imali i svoje prigode no nisu došli do poravnanja.

Propušteno u prvom dijelu gostujući nogometaši nadoknadili su u nastavku. Ivan Krznarić u 53. miuti poravnao je na 1:1. U 68. minuti domaći igrač Hrvoje Kudumija nepropisno je zaustavio razigranog Antonija Ognjenovića u svom kaznenom prostoru. Sudac Marko Dergez pokazao je na bijelu točku, a domaćem igraču, zbog drugog žutog kartona, pokazao je put u svlačionicu. Iskusni Nikola Suvajac bio je precizan iz kaznenog udarca za prednost Virovitičana 2:1.

Šest minuta prije kraja domaći igrač David Šmrček našao je rupu u gostujućoj obrani poravnavši rezultat na končanih 2:2.

-Osvojili smo planirani bod, ali ostaje žal jer smo već u rukama imali puni plijen. Ovaj bod moramo potvrditi pobjedama u nastavku natjecanja – nakon utakmice izjavio je trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Podravina Ludbreg – Virovitica 2:2

Igrač utakmice: Antonijo Ognjenović

(www.icv.hr, mš)