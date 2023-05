Brojni trkači s područja VPŽ sudjelovali u ‘Wings For Life World Run’ utrci: Za one koji trčati ne mogu, ove godine u Zadru trčalo 6.500 sudionika

Prve nedjelje u svibnju, cijeli svijet se još jednom ujedinio u istom cilju. Trčalo se za one koji to ne mogu u sklopu globalne utrke Wings for Life World Run čiji je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Sav novac prikupljen od startnina i donacija odlazi izravno neprofitnoj Wings for Life zakladi.

Utrka je počela u 13 sati, a trčalo se u 165 zemalja i na šest kontinenata. Lani je utrku istrčalo više od milijun sudionika u svijetu, a i ove godine se prijavilo oko 1,1 milijun trkača. U Zadru je trčalo 6.500 trkača.

Ovogodišnji pobjednik utrke u muškoj kategoriji je Poljak Tomasz Osmulski koji je istrčao 50,7 kilometara. U ženskoj kategoriji pobjednica je Splićanka Nataša Šustić s istrčanih 29,17 kilometara.

Svoja iskustva tom je prigodom podijelila Virovitičanka Marina Kirhmajer Taboršak, jedna od sudionica ove utrke.

-Trčali smo za one koji to ne mogu… Toliko emocija u jednom danu, teško je sve i nabrojati, 6.500 trkača u Zadru, velikih, malih, invalida, a sve za jedan cilj. Smijeh i suze, drhtanje pred start, bodrenje gledatelja uz ulicu, sprint dok vidite auto koji vas ‘lovi’. Stvarno je teško opisati jučerašnji dan u Zadru. Toliko pozitivne energije na jednom mjestu. Jednostavno neopisivo. Definitivno se nadam povratku iduće godine. Nadam se da ćemo se skupiti u još većem broju. Virovitica ima veliko srce, a tamo ćete ga sigurno, bar dijelić, ostaviti – rekla je Kirhmajer Taboršak.

Uz Marinu Kirhmajer Taboršak, u virovitičkoj ‘ekspediciji’ bili su još Renata i Christian Hrvoić, Tina i Mario Kovač, Matko Kolesarić, Marina Kaselj, Adriano Petrošević, Vlatka Lovrenc i Željko Lukačević, a u ovogodišnjoj utrci Wings for Life World Run sudjelovali su i brojni drugi trkači s područja Virovitičko-podravske županije.

Wings for Life World Run posebna je utrka koja ima jedinstvenu konceptualnu ideju – nema definirane duljine utrke, već se utrka zaustavlja tek kada posljednji trkač bude prestignut. To znači da svaki trkač, bez obzira na svoju razinu kondicije, može sudjelovati u utrci i ostvariti svoj cilj.

Ovaj događaj je postao globalni fenomen koji okuplja tisuće sudionika diljem svijeta i postao je najveća svjetska utrka u kojoj sudjeluje veliki broj profesionalnih i rekreativnih trkača. Zbog svoje humanitarne svrhe, utrka je došla do srca milijuna ljudi diljem svijeta i postala je jedan od najvažnijih sportskih događaja na svijetu.

Ako ste i vi sudjelovali u ovoj hvalevrijednoj humanitarnoj utrci, pošaljite nam vaše fotografije…

(www.icv.hr, ts)