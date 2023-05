Gradski Mjesni odbor Centar proslavio svoj dan: Važno je raditi u mjesnim odborima jer oni najbolje znaju probleme svojih dijelova grada

Malom svečanošću obilježen je Dan mjesnog odbora Centar, jednog od 11 orahovačkih gradskih mjesnih odbora, u nazočnosti orahovačkog gradonačelnika Saše Ristera. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenca i lampiona kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a potom je središnji dio svečanosti održan u restoranu ”Ložiona”. O radu i odrađenim aktivnostima Mjesnog odbora Centar govorio je njegov predsjednik Darko Pigler, istaknuvši kako je Odbor učinio puno toga dobroga za svoj dio grada uz veliku pomoć Grada i gradonačelnika Ristera te Komunalnog poduzeća:

– Danas je dan koji nas podsjeća na sve ono što smo postigli u našem dosadašnjem radu, ali isto tako i na sve ono što nas čeka u budućnosti. 7. lipnja prošle godine ponovno smo konstituirali naš Mjesni odbor i odradili dosta korisnih stvari, a uglavnom su to bili problemi komunalne infrastrukture koji su duže razdoblje bili zapostavljeni, a građanima našeg dijela Orahovice stvarali veliki problem. Na sve smo to ukazali Gradi u gradonačelniku te našem Komunalnom poduzeću i ja im se ovim putem zahvaljujem što su sve vrlo brzo i efikasno riješili ili rješavaju. Moram se svakako zahvaliti i svim vijećnicima našeg Mjesnog odbora na nesebičnom trudu i suradnji jer bez njih ne bi bilo ni kvalitetnih ideja niti rješavanja problema. Na kraju bih naglasio da samo zajedništvom svih nas građanki i građana Orahovice, a posebno mjesnih odbora, možemo uspjeti u našim planovima za boljitak sredine u kojoj živimo. Svi mi imamo zajedničku stvar koja nas spaja, a to je ljubav prema svom gradu i želju da ga učinimo još boljim, ljepšim i ugodnijim za život– rekao je Pigler.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister pohvalio je rad ovog mjesnog odbora, ali naglasio kako su svi odbori od novog konstituiranja prošle godine, iznimno aktivni i vrijedni:

– Dio onoga što su vijećnici MO Centar dogovorili na svojim sastancima i poslali nama kao prijedloge smo odradili, dio radimo, a nešto je i u skorim planovima. Moram reći da je MO Centar jedan od aktivnijih odbora u gradu i siguran sam da že tako biti i nadalje. Važno je raditi u mjesnim odborima jer vijećnici najbolje znaju koji su to problemi njihovih susjeda i građana njihovog dijela i grada pa je tako i nama lakše znati što koga i gdje muči. Maksimalno se trudimo pomoći svima, rješavamo sve što možemo i zato pozivam i ostale mjesne odbore da daju prijedloge jer tako ćemo zajedno, lakše učiniti naš grad boljim i ljepšim– zaključio je Rister.

Obilježavanje je zaključeno domjenkom i razgovorom na kojem su pale nove ideje ne samo za područje MO Centar nego i na ostalim za uređenja i uljepšavanja dijelova grada i prigradskih naselja.

(www.icv.hr, vg)