Kako smanjiti upotrebu pesticida i proizvesti zdravu hranu? Nedostaje alternativnih sredstava, a moguće je i povećanje troškova

Nova strategija održivog razvoja poljoprivrede u Europskoj uniji predviđa drastično smanjenje upotrebe pesticida, a provedba će se odraziti na sve poljoprivrednike, posebice na one s područja Osječko-baranjske županije koja je izrazito poljoprivredna regija.

Naime, Europska komisija je predložila smanjenje upotrebe pesticida za 50 posto do 2030. godine kao jedan od ključnih ciljeva strategije “Od polja do stola”, a o provedbi te strategije, njenim značajkama te mogućim posljedicama na ukupna kretanja u poljoprivredi razgovaralo se jučer (ponedjeljak) na tribini pod nazivom “Smanjenje ovisnosti o pesticidima te uvođenje elektroničkih vjerodajnica”.

Predavači na tribini bili su načelnik Sektora fitosanitarne politike pri Ministarstvo poljoprivrede Ivica Delić, voditeljica Službe za sredstva za zaštitu bilja Sandra Dujmić te Zdenko Karačić. Tribinu je vodio pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu OBŽ Romeo Jukić, a sve nazočne – poljoprivrednike s područja županije, studente i profesore Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vladu Guberca i ostale nazočne – pozdravio je zamjenik župana Josip Miletić.

– Uporaba pesticida je izrazito aktualna i ozbiljna tema u poljoprivredi, a mi kao Osječko-baranjska županija zalažemo se za smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivredi, a to je težnja i europskih direktiva koje predviđaju da se prepolovi njihovo korištenje do 2030. godine. Naravno, ujedno želimo poticati i ekološku proizvodnju, što je važno za zdravlje i budućih generacija, ali i za očuvanje zdravlja tla i svih drugih važnih životnih aspekata. Svjesni smo da se u manjoj mjeri treba koristiti pesticide u smislu zaštite od određenih bolesti, no apeliram da to bude u što je mogućem manjem obimu – rekao je zamjenik župana Josip Miletić.

Načelnik Sektora fitosanitarne politike pri Ministarstvo poljoprivrede Ivica Delić dao je uvodno obrazloženje da je europska strategija održivog razvoja usmjerena na smanjenje upotrebe pesticida u svakodnevnoj upotrebi za 50 posto i više, pa je Europska komisija zadala takav cilj.

– Hrvatska je svojim smjernicama iz 2011. i 2012. godine do danas značajno smanjila upotrebu pesticida te je pred nama “završna finalizacija” s Europskom komisijom. Hrvatska je u dosta povoljnom položaju jer smo u postotku puno više smanjili upotrebu pesticida u odnosu na druge članice EU. Problem je što druge članice koriste puno veće količine pesticida i tu je disbalans koji EK želi novom uredbom urediti kako bi ukupno smanjenje bilo 50 posto, a po članicama će biti različiti postoci smanjenja – kazao je Ivica Delić.

Detaljna pojašnjenja promjene europskih propisa o upotrebi sredstava zaštite bilja u Hrvatskoj dali su voditeljica Službe za sredstva za zaštitu bilja Sandra Dujmić i Zdenko Karačić. Naglasili su kako je temeljno polazište aktualnih promjena u nastojanju da se smanji upotreba pesticida i rizika koji donose te istovremeno omogući proizvodnje dovoljnih količina hrane, ali zdrave i proizvedene po ekološki prihvatljivim uvjetima. Primjena EU propisa bit će različita po članicama EU, a za Hrvatsku je svojim mjerama u zadnjih desetak godina smanjila upotrebu pesticida za 41 posto, no zbog ukupnog prosjeka EU umjesto samo 9 posto od Hrvatske se očekuje veći postotak smanjenja.

Nazočni su nadalje saznali i o uvođenju poticaja radi naknade gubitaka poljoprivrednicima koji u narednih pet godina smanje upotrebu pesticida, zatim o zabrani korištena svih sredstava zaštite bilja u osjetljivim područjima i tri metra od tih područja, pa i da će se administrativne obveze i proizvođača i upravnih tijela još i to značajno povećati – morat će se evidentirati baš sve, čak i iskazivati mišljenje o tomu. Govorilo se i o nedostatku alternativnih sredstava za sredstva koja se sada koriste, mogućem povećanju troškova za proizvođače, primjeni integrirane zaštite bilja u kojoj se kemijski pesticidi koriste samo kao posljednje sredstvo i drugim pitanjima.

