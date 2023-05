KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akciju “Brzi i žestoki 10” te animirani “Drevna mišologija”

Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije. Tako u subotu, 20. svibnja u 19 sati, pogledajte akciju “Brzi i žestoki 10”.



Izvorno ime: Fast X

Redatelj: Louis Leterrier

Žanr: akcija, triler

Uloge: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Jason Momoa, Rita Moreno

Trajanje filma: 141 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Tijekom mnogih misija i protiv nemogućih izgleda, Dom Toretto (Vin Diesel) i njegova obitelj nadmudrili su, iznervirali i nadmašili svakog neprijatelja na svom putu. Sada se suočavaju s najsmrtonosnijim protivnikom s kojim su se ikad suočili: zastrašujućom prijetnjom koja izranja iz sjena prošlosti, potaknuta krvnom osvetom i koja je odlučna razbiti ovu obitelj i uništiti sve—i svakoga—što Dom voli, zauvijek. U filmu Brzi i žestoki 5 iz 2011. Dom i njegova ekipa ubili su zlog brazilskog narkobosa Hernana Reyesa i odrubili mu carstvo na mostu u Rio De Janeiru. Ono što nisu znali je da je Reyesov sin, Dante (Jason Momoa), svjedočio svemu tome i proveo posljednjih 12 godina smišljajući plan kako natjerati Doma da plati najveću cijenu. Danteov zaplet raspršit će Domovu obitelj od Los Angelesa do rimskih katakombi, od Brazila do Londona i od Portugala do Antarktika. Stvorit će se novi saveznici i ponovno će se pojaviti stari neprijatelji. Ali sve se mijenja kada Dom otkrije da je njegov vlastiti 8-godišnji sin (Leo Abelo Perry, Black-ish) krajnja meta Danteove osvete.

A u nedjelju, 21. svibnja u 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Drevna mišologija”.



Izvorno ime: Argonauts

Redatelj: David Alaux, Eric Tosti, Jean-Francois Tosti

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 95 min

Godina: 2022

Država: Francuska

Sadržaj filma: Na daleki put u drevnu Grčku vodi nas mlada i pametna mišica Pattie koja je oduvijek željela postati junakinja. Pattie, uz mačka Sama, starog heroja Jasona i Argonaute, kreće u odvažnu potragu kako bi stanovnicima grada Yolcosa pružila pomoć u izradi kipa grčkog boga mora – Posejdona. U pustolovini života hrabra se mišica suočava s najčudnovatijim i najopasnijim stvorenjima iz doba grčke mitologije.

(www.icv.hr, Kino Park)