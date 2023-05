KINO PARK Ovog vikenda pogledajte “Čuvari galaksije Vol. 3” i “Super Mario Bros. Film”

Kino Park i ovog vikenda donosi dvije odlične projekcije. Tako u subotu, 6. svibnja u 19 sati, pogledajte akcijsku komediju “Čuvari galaksije Vol. 3”.



Izvorno ime: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Redatelj: James Gunn

Žanr: akcija, komedija, avantura

Uloge: Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Elizabeth Debicki, Karen Gillan

Trajanje filma: 150 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: U novoj uzbudljivoj priči o Čuvarima galaksije, naša omiljena grupa neprilagođenih izgleda malo drugačije. Peter Quill, koji još uvijek tuguje zbog gubitka Gamore, mora okupiti svoj tim kako bi obranio svemir i zaštitio jednog od svojih. Misija koja bi, ako se ne završi uspješno, vrlo vjerojatno mogla dovesti do kraja Čuvara kakve poznajemo.

A u nedjelju, 7. svibnja u 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Super Mario Bros. Film”.



Izvorno ime: The Super Mario Bros. Movie

Redatelj: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma: 92 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: U filmu pratimo Maria, Bowsera, Toada, Luigija i Kameka zajedno sa vojskom Koopa i Dry Bonesa. Tu su i ljuti pingvini koje smo redovno sretali u Super Mario video igricama, a mogu se čuti i neki likovi kako govore po prvi puta. S obzirom na broj obožavatelja Super Maria u svijetu video igara, i generacija koje su odrastale uz njega, Super Mario Bros. Film će nedvojbeno biti jedan od najvećih hitova 2023. godine. Kraljevstvo gljiva, stižemo!

