Mario Matić iz Sopja član je Hrvatske ribolovne reprezentacije i ovog ljeta natjecat će se na Svjetskom prvenstvu u Portugalu

Virovitičko-podravska županija obiluje dobrim sportašima, a to se ne odnosi samo na „najvažniju sporednu stvar” nogomet, već i na druge sportove, a jedan od njih je i sportski ribolov u kojem je naša županija od ne tako davno bogatija za jednog državnog reprezentativca.

Radi se o 23-godišnjem Mariu Matiću iz Sopja koji nosi boje Hrvatske sportsko-ribolovne reprezentacije u kategoriji do 25 godina. Iako mlad, Mario je vrstan u lovu ribe udicom na plovak, neovisno radi li se o ribolovu direktašem, štekom ili match sistemom.

Ovog našeg vrsnog sportaša i studenta 3. godine Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku prepoznala je i njegova matična općina Sopje, te je ove godine u povodu Dana općine dobio Zlatnu plaketu za napredak i promociju općine Sopje u prošloj godini.

Mario je uistinu čovjek koji voli prirodu, ali jednako tako i natjecanje, pa je ono čime se u slobodno vrijeme bavi upravo spoj prirode i natjecanja.

– U biti je sve to dio sportskog ribolova koji osim što ribiču pruža zadovoljstvo pecanja, uči ga da čuva prirodu i uživa u njenim ljepotama. Većina ljudi se bavi rekreativnim ribolovom, a dio nas koji se volimo natjecati, ribolovu pristupamo s te strane – rekao nam je Mario, koji se prisjetio svojih prvih dana na vodi kada je zajedno s ocem lovio na obali Drave u Sopju.

– Bilo je to otprilike 2012. godine i tada sam na jednostavan direktaš počeo loviti male ribe, da bi svakim danom sve više napredovao. Tu sad stupa na snagu moj natjecateljski duh i htio sam se okušati u ribičkoj borbi s drugim natjecateljima. Tim tragom skupilo se nas nekoliko mladih ribolovaca i napravili smo ekipu koja se natjecala uglavnom u našoj županiji. Taj dio ribolovnog sazrijevanja bio mi je vrlo značajan, no htio sam otići korak dalje i okušati se na vodama i van naše županije i to u pojedinačnoj kategoriji. Naravno to iziskuje dosta znanja i vještine koje se stiče ozbiljnim radom i trudom, kao i skupljanjem iskustva od starijih ribiča, literature, interneta i sveg ostalog. Kao i svakom drugom sportu, i ribolovu valja pristupiti ozbiljno ako na kraju želiš polučiti dobre rezultate. I eto, nabavio sam dobru opremu, porazio i mnogo starije i iskusnije ribolovce i pobrao brojne nagrade – rekao je Mario.

Svaki gram ulovljene ribe boduje se jednim bodom, a bodovi se skupljaju i na taj način se i stiče mogućnost ulaska u uspješne klubove, pa čak i u državnu reprezentaciju.

– Vođen tom mišlju u tom sam i uspio. Na žalost 2021. godine je sve to omela korona, no prošle je godine u rujnu održano Svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak na Staroj Dravi u Bilju pokraj Osijeka – kaže Mario i napominje kako je uvjet ostanka u reprezentaciji dobar rezultat, koji se postiže godinu dana ranije za iduću godinu.

Mario je to i učinio, a dobrim rezultatima osvojenim nedavno u Rakitju pokraj Zagreba, osigurao si je i nastup za državnu reprezentaciju i nagodinu.

– Drago mi je da mi se trud i upornost isplatio i veselim se ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u lovu ribe udicom na plovak koje će se od 31. srpnja do 7. kolovoza održavati u Portugalu. Pravilo je da se na prvenstvo dolazi ranije kada se upoznaje teren i održavaju treninzi. Posebice je to važno kada se lovi na manje poznatom području poput ovoga u Portugalu gdje ćemo loviti match tehnikom, odnosno dalekim izbačajima plovka s postavom na rijeci koja se ulijeva u Atlanski ocean, a samim tim dolazi i do miješanja raznih ribljih vrsta. Bit će vrlo zahtjevno, no vjerujem da ćemo savladati sve poteškoće i pokazati dobar rezultat. Sa mnom su i Matej Šalković iz Karlovca, Vito Frinčić iz Zagreba, Kristijan Komar iz Bjelovara i Josip Nagy iz Valpova – kaže nam Mario, kojemu želimo puno uspjeha na nadolazećem ribolovnom svjetskom prvenstvu.

(www.icv.hr, bs; foto: privatni album)