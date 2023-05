Nakon velikih poplava i leda velike su štete na poljoprivrednim usjevima na području Orahovice i Čačanaca: Stradale jagode, lješnjak, žitarice

Nezapamćeno nevrijeme, koje je zahvatilo područje Orahovice i Čačinaca, donijelo je sobom velike štete, kako na objektima, šupama, podrumima i garažama, pa čak i na nekim kućama, tako posebno i na poljoprivrednim nasadima. Ljudi obilaze njive, voćnjake, nasade i u nevjerici gledaju što mi je ostalo, a ostalo je gotovo ništa. Njive i usjevi su još uvijek pod vodom, još se prava šteta i ne zna:

– Voda je mi je uništila hektare pšenice i soje. Zasada još uvijek ne znam što će opstati dok se voda ne makne. Najvjerojatnije po onom što vidim morati ću ponovno sijati. Što reći, protiv prirode se ne može. Da stvar bude gora, taman sam dan prije svega ovoga osigurao sve, pa se samo nadam da će mi to priznati jer se 24 sata prije mora prijaviti– rekao je Dražen Goluska iz Paušinaca u općini Čačinci koji ima njive na potezu odakle je bujica lomila sve pred sobom prema čačinačkoj rupi.

Obitelj Jurlina, Dragan i Gordana iz Bukvika u općini Čačinci imaju, ili bolje rečeno imali su hektar lješnjaka, ali im je led sve uništio:

– To je nevjerojatno. Lješnjak mi je baš onako ljubav, hobi i imam nasade na kraju njiva. Nekada je sve oko mene bilo puno, danas je sve zapušteno. Ja uz šumu imam taj lješnjak i led mi je sve stukao. Možda ipak nešto uspijem spasiti, ali moram prskati i tu dolazi drugi problem. Naime, na šumskom putu prema njivi je bujica odnijela pola mosta, odnosno pola ceste i traktorom ne mogu doći do svoje njive. Nadam se da će to brzo biti sanirano pa da spasim što spasiti može– rekao je Dragan Jurlina.

Danica Jović iz Gornje Pištane ima velike nasade jagoda, a led joj je stukao 3000 sadnica:

– Uništene su mi jagode, voćnjak i sve što je bilo na otvorenom, samo ono u plasteniku je ostalo. To se bijelilo kao da je snijeg padao. Jagode su taman dale cvijet i baš se vidjelo da bi mogao bit odličan prinos. Ja otprilike uberem preko 3 tona jagoda, a sada neću imati ništa. Žalosno je to sve, ja sam umirovljenica, ovo radim iz ljubavi i da si malo pojačam kućni budžet, živim sama i to mi je bilo sve. Eto, što da radim, dvije noći nisam spavala, srce mi se slomilo – rekla je Danica Jović.

Ovo je samo dio priča o OPG-ima i uzgajivačima kojima je sve stradalo, meteorolozi i dalje još barem tri-četiri dana najavljuju nastavak oborina.

(www.iv.hr, vg, foto: V. Grgurić)