Objavljeno koji će po redu Let 3 nastupiti u finalu, a to nam ide u korist

Na službenim stranicama Eurosonga objavljen je redoslijed nastupa u finalu koje će se održati u subotu s početkom u 21 sat. Večer će otvoriti djevojke iz Austrije, a Hrvatska će nastupati 25., točnije predzadnja.

Ispred Hrvatske na pozornicu će stati susjedi Slovenci koji su sinoć izborili finale, a zadnja je zemlja domaćin Ujedinjeno Kraljevstvo s pjesmom ‘I wrote a song’.

Iako su naši predstavnici već dovoljno upečatljivi sami po sebi, ovaj poredak svakako je još jedna od stvari koje nam idu u prilog.

Poznavatelje Eurosonga ova je vijest pozitivno iznenadila jer u natjecateljskim krugovima postoji vjerovanje da što država kasnije nastupa u finalu, ostvari bolje rezultate. S obzirom na to da se linije za glasovanje otvaraju tek nakon što nastupe sve zemlje, publici će u sjećanju bolje ostati oni pri kraju showa, piše Tportal.hr.

Podsjetimo se, Hrvatska je izborila prolazak u finale u prvoj polufinalnoj večeri, a uz nas plasirali su se predstavnici Moldavije, Švicarske, Finske, Češke, Izraela, Portugala, Švedske, Srbije i Norveške. Deset zemalja koje idu u finale Eurosonga iz druge polufinalne večeri su Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija.

Njima će se pridružiti i zemlje koje automatski idu u finale, a to su Italija, Njemačka, Francuska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolska.

Raspored nastupa:

Austrija – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Portugal – Mimicat – Ai Coração

Švicarska – Remo Forrer – Watergun

Poljska – Blanka – Solo

Srbija – Luke Black – Samo mi se spava

Francuska – La Zarra – Évidemment

Cipar – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Španjolska – Blanca Paloma – Eaea

Švedska – Loreen – Tattoo

Albanija – Albina & Familja Kelmendi – Duje

Italija – Marco Mengoni – Due Vite

Estonija – Alika – Bridges

Finska – Käärijä – Cha Cha Cha

Češka – Vesna – My Sister’s Crown

Australija – Voyager – Promise

Belgija – Gustaph – Because Of You

Armenija – Brunette – Future Lover

Moldavija – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ukrajina – TVORCHI – Heart of Steel

Norveška – Alessandra – Queen of Kings

Njemačka – Lord of the Lost – Blood & Glitter

Litva – Monika Linkytė – Stay

Izrael – Noa Kirel – Unicorn

Slovenija – Joker Out – Carpe Diem

Hrvatska – Let 3 – Mama ŠČ!

Velika Britanija – Mae Muller – I Wrote A Song

